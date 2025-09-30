Cập nhật các điểm ngập úng ở Hà Nội ngay lúc này, người dân ra đường cần lưu ý

(VTC News) -

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mưa tập trung cường độ lớn từ 11h đến 13h ngày 30/9, ghi nhận tại một số khu vực trên 150 mm chỉ trong hai tiếng. Lượng mưa đo được từ 7h đến 13h tại khu vực nội thành như phường Từ Liêm trên 150 mm; phường Thanh Xuân 165 mm; phường Hai Bà Trưng trên 195 mm; phường Ô Chợ Dừa gần 320 mm. Toàn thành phố xuất hiện 65 điểm ngập úng.

Danh sách các điểm ngập úng được cập nhật liên tục trên Fanpage của Báo Điện tử VTC News.

65 điểm úng ngập trên địa bàn TP Hà Nội:

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong khoảng 3-6 giờ tới, Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn.

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố, với độ sâu ngập phổ biến 0,2-0,5m, cá biệt có nơi sâu hơn. Thời gian ngập thường kéo dài 2-3 giờ, có nơi lâu hơn.

Đường Lê Quang Đạo biến thành biển nước, xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Theo ghi nhận vào sáng nay, trước sân vận động Mỹ Đình, đoạn đường Lê Quang Đạo ở cả hai chiều chìm trong biển nước. Xe máy và ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp, nhiều người phải xuống dắt bộ, lội nước giữa dòng xe đông nghịt. Có thời điểm, dòng phương tiện gần như "đứng hình" do ùn tắc nghiêm trọng.

Tình trạng tương tự xảy ra tại đường Trịnh Văn Bô và các tuyến gom đại lộ Thăng Long (đoạn trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam). Tại các hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long, lực lượng chức năng đã phải căng dây cảnh báo và chặn phương tiện để bảo đảm an toàn cho người đi đường.