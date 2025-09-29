Nhiều xã vùng cao ở Bắc Ninh ngập nặng, nguy cơ lũ quét

(VTC News) -

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 Bualoi, sáng 29/9, một số xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh như An Lạc, Vân Sơn, Đại Sơn xảy ra mưa lớn kết hợp lũ từ thượng nguồn gây ngập úng cục bộ.

Theo báo cáo từ UBND xã An Lạc, đến 11h ngày 29/9, lũ lên nhanh cô lập nhiều thôn xóm trên địa bàn. Hiện tại, 9/9 ngầm tràn bị ngập sâu.

Một nhà dân ở xã Vân Sơn ngập sâu.

Các thôn khác cùng thuộc xã An Lạc (thôn Thác, Thia - Tu Nim, Thanh Trà, Lạnh, Nà Ó, Nà Trắng) cũng xuất hiện ngập úng cục bộ ở vài điểm trũng thấp.

Tại xã Đại Sơn, đến trưa 29/9, hầu hết ngầm tràn đều bị ngập. Một số nơi như: Non Tá, Đồng Băm, Đồng Mương… ngập sâu. Chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo nguy hiểm nghiêm cấm người dân đi qua khu vực này. Cùng đó, địa phương rà soát các vùng có nguy cơ sạt lở để tuyên truyền người dân chủ động, sẵn sàng phương án di dời nếu thời tiết tiếp tục có mưa lớn kéo dài.

Lực lượng chức năng xã Vân Sơn hỗ trợ người dân di dời tài sản lên vị trí cao hơn để tránh lũ cuốn. (Ảnh: Mai Toan)

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, từ ngày 29 đến 30/9, các xã, phường trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa to. Thời gian mưa lượng lớn tập trung trong ngày và đêm 29/9. Từ 30/9 mưa giảm dần về lượng. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến từ 70-100mm/đợt, cục bộ có nơi cao hơn 120mm/đợt. Dự báo mực nước các sông trong tỉnh khả năng xảy ra đợt lũ nhỏ, biên độ lũ lên từ 2-4m.

Hiện nay, mưa tiếp tục kéo dài và ngày càng nặng hạt. Các địa phương đề phòng hiện tượng lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi phía đông tỉnh và vùng núi cao, ngập úng ở khu vực thấp, trũng ven sông và các tuyến phố khu đô thị.

Đến 11h ngày 29/9, 17/17 ngầm tràn ở xã Đại Sơn bị ngập. (Ảnh: Mai Toan)

Cũng trong chiều 29/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh phát lệnh báo động số I trên sông Lục Nam (tại Trạm Thủy văn Cẩm Đàn).

Cụ thể, lúc 12h, mực nước trên sông Lục Nam tại Trạm thuỷ văn Cẩm Đàn ở mức trên báo động I (tương ứng mực nước ≥41,00 m).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh phát lệnh báo động số I trên sông Lục Nam tại Trạm thủy văn Cẩm Đàn (xã Yên Định) và yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã liên quan tổ chức triển khai ngay công tác trực ban, tuần tra, canh gác dọc hai bên tuyến sông, phát hiện và chủ động xử lý các điểm sạt lở ảnh hưởng đến các khu dân cư và các công trình ven sông.

Các đơn vị thông báo cho Nhân dân và các chủ phương tiện vận tải thuỷ trên sông biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Tổ chức thường trực 24/24h, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (cơ quan Thường trực Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) và Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) để tham mưu chỉ đạo, điều hành.