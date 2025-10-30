Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đưa ra quan điểm mới về phát triển văn hóa

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, đóng góp thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, góp phần làm sâu sắc những quan điểm, định hướng mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển vươn mình của dân tộc. Qua đó, góp phần tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa, thúc đẩy khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những quan điểm mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV.

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 80 đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, những người thực hành văn hóa, truyền thông đến từ nhiều cơ quan, viện nghiên cứu, hiệp hội, cơ sở đào tạo.

Các tham luận tại hội thảo tập trung phân tích, làm rõ những quan điểm mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV khi Đảng ta xác định “phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam”, “phát huy có hiệu quả giá trị văn hoá và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, để văn hoá thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước”.

Bên cạnh đó, các ý kiến đã đề cập những quan điểm mới về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đồng bộ với việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại hội thảo, PGS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, phần “Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam” trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về vị trí, vai trò và phương thức phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Từ cách tiếp cận coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đến xác lập nó là nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết của phát triển đất nước, Đảng đã nâng văn hóa lên vị thế trung tâm trong chiến lược phát triển quốc gia bền vững.

"Dự thảo xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới, đó là: Phát triển toàn diện con người Việt Nam; Khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến; Phát triển văn hóa chính trị, văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân; Xây dựng văn hóa gia đình, nhà trường và xã hội – nền tảng nhân cách con người; Tăng cường “sức đề kháng văn hóa” và bảo vệ chủ quyền văn hóa quốc gia", PGS, TS Phạm Duy Đức cho biết.

PGS, TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nêu rõ một số quan điểm lý luận mới về đường lối xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam cụ thể trên nhiều phương diện.

"Thứ nhất, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đưa ra quan điểm 'xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đồng bộ trên nền tảng giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam'. Thứ hai, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm 'xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam” với nội hàm mới'.

Thứ ba, dự thảo nhấn mạnh quan điểm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phát huy có hiệu quả giá trị văn hoá và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, để văn hoá thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước", PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nêu ý kiến.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV khẳng định quan điểm “phát triển, lan toả các giá trị văn hoá và chuẩn mực đạo đức; tăng cường “sức đề kháng” của văn hoá, chống lại mọi sự “xâm lăng” về văn hoá; bài trừ các hình thức văn hoá lai căng, hủ lậu ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục; đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc lịch sử, văn hoá và truyền thống cách mạng”. Bên cạnh đó, dự thảo nêu lên quan điểm mới cần đặc biệt chú trọng là: “Xây dựng văn hoá gia đình, nhà trường và xã hội nhằm bảo vệ, gìn giữ thuần phong mỹ tục, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, nghĩa tình, trọng đạo lý, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại”.

Chia sẻ tại buổi hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hữu Thức, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cho biết, trong tiến trình phát triển của đất nước, văn hóa luôn được Đảng xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm cho phát triển bền vững. Bước vào thời kỳ mới, khi toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực đời sống, việc nhận diện và khẳng định các giá trị cốt lõi của dân tộc càng trở nên cấp thiết.

PGS.TS Nguyễn Hữu Thức, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương phát biểu tại hội thảo.

"Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV đã nêu một điểm mới có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đây là sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về vai trò của văn hóa và con người trong chiến lược phát triển đất nước nhanh, bền vững", PGS.TS Nguyễn Hữu Thức nói.

Với tham luận "Văn hóa: nền tảng nội sinh, 'sức mạnh mềm' và yêu cầu, nhiệm vụ mới", tại hội thảo, GS.TS Từ Thị Loan - nguyên Quyền Viện trưởng, Viện Văn hóa, Nghệ thuật quốc gia Việt Nam nêu ra những giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đó là: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Tạo bước đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách; Tăng cường nguồn lực tài chính, hợp tác công - tư trong phát triển văn hóa; Phát triển con người và nguồn nhân lực sáng tạo văn hóa; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa và xuất khẩu sản phẩm văn hóa; Tăng cường hiệu quả ngoại giao văn hóa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV về văn hóa đã cho thấy nhiều điểm mới đáng chú ý, tiếp nối tinh thần của Đại hội XIII nhưng đồng thời có sự bổ sung, nhấn mạnh sâu sắc hơn, từ việc xác định hệ giá trị quốc gia và con người thời kỳ mới, đến phát triển văn hóa số, công nghiệp văn hóa và coi văn hóa là sức mạnh mềm của quốc gia. Đây là những vấn đề trọng tâm cần được thảo luận, góp ý và cụ thể hóa, để Nghị quyết sau khi ban hành không chỉ mang tính định hướng, mà còn có khả năng đi sâu vào cuộc sống, trở thành động lực thực sự cho phát triển đất nước.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng đưa ra một số góp ý để hoàn thiện văn kiện, gồm: Cần cụ thể hóa hơn nữa hệ giá trị Việt Nam thời kỳ mới; Phải có giải pháp rõ ràng để khắc phục tình trạng đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng; Cần có chính sách mạnh mẽ hơn cho phát triển văn hóa số và công nghiệp văn hóa; Cần làm rõ cơ chế trọng dụng nhân tài, phát huy vai trò của các lực lượng sáng tạo; Cần cụ thể hóa chiến lược ngoại giao văn hóa và xây dựng sức mạnh mềm quốc gia.