Dự báo thời tiết 28/4: Miền Bắc nắng nóng cục bộ trước khi đón không khí lạnh

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 28/4/2026

Ngày 28/4, thời tiết Bắc Bộ phổ biến ban ngày trời nắng, khu Tây Bắc có có nơi nắng nóng, mưa rào và dông vẫn xuất hiện ở một vài nơi nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ và phía Bắc của Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trên 35°C.

Ngày 28/4, miền Bắc phổ biến trời nắng, có nơi nắng nóng trước khi đón không khí lạnh gây mưa dông diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Khoảng đêm 28/4, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C, Bắc Trung Bộ 21-24°C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4 mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 22-24°C.

Từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày và đêm 29/4, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/4/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, khu Tây Bắc có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, vùng núi phía Tây có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, phía Bắc có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.