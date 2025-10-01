Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại hứng đợt mưa lớn diện rộng

(VTC News) -

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Đêm qua và sáng nay (1/10), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 30/9 đến 8h ngày 1/10 có nơi trên 90mm như: trạm Thuận Hòa (Tuyên Quang) 186,4mm; trạm Chiềng Nơi (Sơn La) 90,8mm; trạm Bình Thành (Thái Nguyên) 90,2mm; trạm Lương Sơn (Thanh Hóa) 123,6mm; trạm Tam Hợp 2 (Nghệ An) 154,2mm…

Dự báo ngày và đêm 1/10, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ trên 80mm.

Trong hôm nay và ngày mai (2/10), Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung vào chiều và tối.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tái diễn mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 2/10 đến ngày 10/10, trung tâm khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ 6-8/10, các khu vực này khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Quảng Trị đến TP Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khoảng ngày 4-8/10 có thể hứng mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin lũ khẩn cấp trên sông Thao (sông Hồng)

Trong 12 giờ qua, lũ trên sông Thao (Lào Cai), trên sông Lục Nam (Bắc Ninh), trên sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống. Lũ ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An) dao động mức đỉnh trên báo động (BĐ) 2.

Hiện nay, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) đang lên.

Ảnh hưởng vận hành điều tiết các hồ chứa thượng lưu và lũ thượng lưu, mực nước ở hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang lên.

Mực nước lúc 7h ngày 1/10 trên sông Thao tại trạm Yên Bái 32,81m, trên BĐ3 là 0,81m. Trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang 25,30m, dưới BĐ3 0,70m; trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,97m, dưới BĐ3 0,33m; trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 5,33m, trên BĐ2 0,03m; trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 5,43m, trên BĐ2 0,13m; trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 4,40m, trên BĐ1 0,40m; trên sông Hồng tại trạm Hà Nội 8,76m, dưới BĐ1 0,74m; trên sông Mã tại Giàng 5,91m, trên BĐ2 0,41m; trên sông Cả tại trạm Nam Đàn 7,37m, trên BĐ2 0,47m.

Trong 12 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Cả tại trạm Nam Đàn sẽ xuống chậm và ở trên mức BĐ2, lũ trên sông Thao xuống mức BĐ2, lũ trên sông Lục Nam, sông Mã xuống dưới mức BĐ2. Lũ trên sông Lô, trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Trong 12-24 tiếp theo, lũ trên sông Mã, hạ lưu sông Cả xuống dưới mức BĐ2, lũ trên sông Lục Nam và trên sông Thao xuống dưới mức BĐ1. Lũ trên sông Lô dao động ở mức BĐ3. Lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên mức BĐ3 và trên mức BĐ3.

Từ ngày 1 đến 2/10, lũ trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại tiếp tục lên và ở mức BĐ2; lũ hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tiếp tục lên và dao động ở mức BĐ1.

"Ngập lụt diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh", cơ quan khí tượng cảnh báo.