+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Mưa lớn dồn dập, Hà Nội ngập tứ bề, giao thông tê liệt
(VTC News) -
Ngày 30/9, Hà Nội chìm trong mưa lớn kéo dài, trời tối sầm giữa ban ngày, nhiều tuyến phố biến thành “dòng sông” khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.
Trang Anh
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Mưa lớn dồn dập, Hà Nội ngập tứ bề, giao thông tê liệt
17:01 30/09/2025
VTC NEWS TV
Sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club được vinh danh
16:58 30/09/2025
Dự án
Nước lũ nhấn chìm tài sản, người dân Thanh Hóa nghẹn ngào lo cảnh trắng tay
16:54 30/09/2025
Đời sống
SeABank công bố Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định cam kết kiến tạo giá trị
16:53 30/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Hà Nội mưa xối xả xuyên đêm: Phố thành sông, giao thông tê liệt
16:50 30/09/2025
Reels
26 người chết, 30 người mất tích, gần 150.000 nhà hư hỏng do bão số 10 và mưa lũ
16:36 30/09/2025
Tin nóng
Sập trường học ở Indonesia: 3 người thiệt mạng, 38 người mất tích
16:34 30/09/2025
Thời sự quốc tế
Lịch cúp điện hôm nay ngày 01/10/2025 tại Quảng Trị
16:33 30/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 01/10/2025 tại Đà Nẵng
16:33 30/09/2025
Cần biết
Hai tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi, 9 người mất tích: Tìm thấy 3 thi thể
16:33 30/09/2025
Tin nóng
Lịch cúp điện hôm nay ngày 01/10/2025 tại Quảng Ngãi
16:32 30/09/2025
Cần biết
40 học sinh ở Quảng Trị nghi ngộ độc sau bữa ăn sáng ở trường đã xuất viện
16:18 30/09/2025
Tin tức
Tổng Bí thư: Quân đội phải có đối sách giữ cho 'trong ấm, ngoài êm', 'nội yên, ngoại tĩnh'
16:15 30/09/2025
Chính trị
Hai ca ghép thận thành công tại Phú Thọ, bệnh nhân đã ra viện
16:14 30/09/2025
Sức khỏe
Nước thượng nguồn đổ về, ngập ngang mái nhà ở Nghệ An
16:11 30/09/2025
Thời sự
XSMB 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/9/2025
16:10 30/09/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 30/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/9/2025 - Xổ số Power 6/55
16:10 30/09/2025
Xổ số
Cách xử lý quần áo mãi không khô vào những ngày mưa
16:00 30/09/2025
Gia đình
Mưa vẫn xối xả không ngừng, chiều tối nay Hà Nội diễn biến ngập úng thế nào?
15:54 30/09/2025
Đời sống
Mưa lũ kinh hoàng ở Cao Bằng: 2 người chết, 3 người mất tích
15:50 30/09/2025
Tin nóng
U23 Việt Nam có cầu thủ Việt kiều mới
15:48 30/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa, Phó Tổng thống Vance chỉ trích đảng Dân chủ
15:43 30/09/2025
Thời sự quốc tế
Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng
15:32 30/09/2025
Tin tức
Bao cát chống ngập: Công nghệ ‘thấp’ nhưng hiệu quả cao
15:30 30/09/2025
Chuyển đổi xanh
Chủ tịch Ninh Bình: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão số 10
15:30 30/09/2025
Tin nóng
Gần 800 xã phường ở 11 tỉnh nguy cơ lũ quét và sạt lở
15:26 30/09/2025
Thời tiết
Hơn 1,6 triệu khách hàng miền Trung vẫn bị mất điện sau bão Bualoi
15:24 30/09/2025
Thị trường
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phủ nhận tố cáo Malaysia gian lận nhập tịch
15:18 30/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Chủ tịch nước: Phú Thọ hướng tới trung tâm công nghiệp, logistics, du lịch vùng
15:15 30/09/2025
Chính trị
XSMT 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 30/9/2025
15:10 30/09/2025
Xổ số miền Trung