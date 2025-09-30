Đóng

Mưa lớn dồn dập, Hà Nội ngập tứ bề, giao thông tê liệt

Ngày 30/9, Hà Nội chìm trong mưa lớn kéo dài, trời tối sầm giữa ban ngày, nhiều tuyến phố biến thành “dòng sông” khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

