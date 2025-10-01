Dự báo thời tiết ngày 1/10: Hà Nội tiếp tục hứng mưa

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 1/10/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 1/10, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và khu vực phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ chiều 1/10, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Tại Hà Nội, sáng 1/10, khu vực này tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ trưa, chiều cùng ngày, Hà Nội có mưa, mưa rào và dông.

Sáng 1/10, Hà Nội tiếp tục hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Trong ngày đầu tiên của tháng 10, Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ cũng hứng mưa rào và dông nhưng chỉ ở vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung lúc chiều và tối.

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa vừa, mưa to đến rất to trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở ở vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/10/2025

TP Hà Nội sáng mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Sau mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ sáng mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Sau mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ sáng mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Sau mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.