Động đất gây thương vong tại miền Nam Mexico

Cơ quan Địa chấn Quốc gia Mexico cho biết trận động đất xảy ra lúc 7h58 ngày 2/1 giờ địa phương (khoảng 20h58 cùng ngày giờ Hà Nội), với tâm chấn nằm cách thị trấn San Marcos (bang Guerrero) khoảng 14 km về phía Tây Nam, độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km.

Thị trưởng San Marcos, bà Misael Lorenzo Castillo, cho biết khoảng 50 ngôi nhà đã bị phá hủy và "tất cả các ngôi nhà đều có vết nứt".

Người dân Mexico chạy ra đường khi động đất xảy ra. (Ảnh: Reuters)

Người dân thủ đô Mexico City ở cách đó khoảng 400 km có thể cảm nhận được dư chấn. Còi báo động tại đây đã vang lên khiến người dân đổ xô ra đường tìm nơi an toàn, làm gián đoạn kỳ nghỉ cuối tuần. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã buộc phải sơ tán khỏi Phủ Tổng thống khi cuộc họp báo thường kỳ đang diễn ra.

Trên mạng xã hội X, người đứng đầu chính quyền Thành phố Mexico, bà Clara Brugada, cho hay sau khi kích hoạt quy trình ứng phó động đất, báo cáo mới nhất cho thấy 12 người bị thương, cũng như tình trạng mất điện ở nhiều khu vực khác nhau. Bà cho biết thêm rằng 2 công trình đang được đánh giá có nguy cơ sụp đổ và 34 tòa nhà cùng 5 ngôi nhà đang được kiểm tra như một biện pháp phòng ngừa.

Trong lịch sử, Mexico từng chứng kiến các trận động đất mạnh có tâm chấn ngoài khơi bang Guerrero. Vào ngày 19/9/1985, một trận động đất có độ lớn 8,1 đã tàn phá một khu vực rộng lớn của Thành phố Mexico, khiến gần 13.000 người thiệt mạng. Năm 2017, cũng vào ngày 19/9, một trận động đất có độ lớn 7,1 đã làm chết 369 người, cũng chủ yếu ở Thành phố Mexico.