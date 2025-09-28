Đóng cửa 4 sân bay, hoãn và hủy hàng loạt chuyến bay vì bão Bualoi

(VTC News) -

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành Hàng không chủ động ứng phó cơn bão số 10 (bão Bualoi). Theo đó, các Cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay cho tới khi bão không còn khả năng ảnh hưởng đến an toàn bay.

Các Cảng hàng không quốc tế như Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi và Cảng hàng không Chu Lai được yêu cầu chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Nhiều hãng hàng không đã ra thông báo hoãn, hủy nhiều chuyến bay đến Quảng Trị, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng. Cụ thể, trong ngày 28/9, chuyến bay VN1597 hành trình Hà Nội - Đồng Hới và chuyến bay VN1404 hành trình TP.HCM - Đồng Hới được điều chỉnh thời gian cất cánh sớm, đều chuyển sang 5h30 cùng ngày.

Hàng loạt chuyến bay bị hoãn và hủy vì bão Bualoi.

Chuyến bay VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội sẽ cất cánh lúc 7h10 cùng ngày. Chuyến bay VN1405 hành trình Đồng Hới - TP.HCM sẽ cất cánh lúc 7h45 cùng ngày.

Cũng trong ngày 28/9, chuyến bay VN7270 hành trình TP.HCM - Thọ Xuân (Thanh Hóa) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 7h và chuyến bay VN7271 hành trình Thọ Xuân - TP.HCM được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 9h25 cùng ngày. Vietnam Airlines hủy các chuyến đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế); tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến 12h ngày 28/9.

Trong thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Đại diện Vietjet cũng cho biết, do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều chuyến bay trong ngày 28/9 tạm ngừng khai thác do các sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng tạm ngừng tiếp nhận tàu bay.

Cụ thể, vì sân bay Đồng Hới tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9 nên hãng tạm ngừng 2 chuyến bay VJ260/VJ261 TP.HCM - Đồng Hới - TP.HCM.

Do sân bay Thọ Xuân tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 22h ngày 28/9 đến đến 7h ngày 29/9 và sân bay Phú Bài (HUI) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 8h đến 14h ngày 28/9 nên hãng tạm ngừng 6 chuyến bay, gồm VJ1318/VJ1319/ VJ318/VJ319 chặng TP.HCM - Huế - TP.HCM và VJ563/VJ560 chặng Hà Nội - Huế - Hà Nội.

Cùng với đó, Vietjet tạm ngừng 10 chuyến bay đến Đà Nẵng gồm VJ547/VJ548/VJ1501/VJ1504/VJ545/VJ546 chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội và VJ1632/VJ1623/VJ1644/VJ1633 chặng TP.HCM - Đà Nẵng - TP.HCM.