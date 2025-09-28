Bão Bualoi chưa đổ bộ, lốc xoáy đã cuốn bay hơn 70 mái nhà ở Huế

(VTC News) -

UBND xã Quảng Điền (TP Huế) xác nhận, một trận lốc xoáy quét qua địa bàn vào chiều 27/9, gây thiệt hại cho ba thôn An Xuân Đông, An Xuân Tây và An Xuân Bắc.

Cụ thể, thôn An Xuân Đông có khoảng 40 nhà bị tốc mái; thôn An Xuân Tây khoảng 20 nhà tốc mái hoặc bị ảnh hưởng, khu vực trường học bị sập mái che, gãy trụ điện; thôn An Xuân Bắc có khoảng 15 nhà bị ảnh hưởng.

Địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Khoảng 75 ngôi nhà ở xã Quảng Điền (TP Huế) bị tốc mái, thiệt hại sau trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10. (Ảnh: T. Hiệp)

Cùng ngày, UBND phường An Cựu (TP Huế) cho hay, thi thể người phụ nữ mất tích giữa dòng nước dữ khi ra bến xe về quê được tìm thấy chiều 27/7 sau khi nước rút, cách nơi gặp nạn không xa.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, do ảnh hưởng bão số 10, khu vực ven biển thành phố có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; vùng sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6 - 7, kèm mưa to đến rất to. Các xã, phường ven biển như Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú có nguy cơ cao bị ảnh hưởng, đe dọa an toàn người dân và tài sản.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường từ 10h đến 14h ngày 28/9, trừ trường hợp đặc biệt hoặc làm nhiệm vụ, cho đến khi có thông báo mới. Mọi người theo dõi diễn biến bão qua ứng dụng Hue-S, trang Facebook “Phòng chống thiên tai TP Huế” và Đài Khí tượng Thủy văn thành phố.

Trong tình huống khẩn cấp, người dân gọi tổng đài 112 để được hỗ trợ.