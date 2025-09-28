Nghệ An mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập cục bộ trước bão số 10

"Thịệt hại do cơn bão số 5 gây ra còn chưa khắc phục xong, tôi lại phải hối hả chuẩn bị cho cơn bão số 10 sắp đến. Để sửa chữa các thiệt hại do cơn bão cũ gây ra, gia đình tôi phải vay tiền mà còn chưa trả xong, nếu cơn bão này còn mạnh hơn thì chỉ sợ trắng tay", một người dân ở phường Thành Vinh lo lắng.