Hàng quán 'cửa đóng then cài', người Nghệ An hối hả ứng phó bão Bualoi

Tỉnh Nghệ An có 2.862 tàu thuyền đang neo đậu tại bến với 12.891 lao động. Tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đã được kêu gọi vào bờ tránh trú và nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 10.