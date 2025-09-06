Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Singapore: Tiền vệ Việt kiều vẫn ngồi ngoài

(VTC News) -

Trên băng ghế dự bị của U23 Việt Nam, người tạo ra nhiều tranh cãi chính là tiền vệ Việt kiều Viktor Le. Anh đang có phong độ tốt ở V.League nhưng chơi không quá ấn tượng ở giải U23 Đông Nam Á 2025.

Trong ngày ra quân vòng loại U23 châu Á 2026, Viktor Le vẫn ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân trong hiệp 2. Câu chuyện này có thể lặp lại trong lượt trận thứ hai khi U23 Việt Nam gặp U23 Singapore. "Các chiến binh sao vàng" vẫn đang thi đấu tốt và chưa cần tạo ra sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát.

Viktor Le chưa được tin tưởng trao suất đá chính.

Trong khung gỗ, Trần Trung Kiên xứng đáng có suất bắt chính sau những gì đã thể hiện khi thi đấu cho HAGL. Anh chỉ huy hàng thủ tốt, nổi bật với thể hình ấn tượng và luôn cho thấy phản xạ xuất thần. Bộ khung phòng ngự vững chắc gồm Nguyễn Hiểu Minh - trung vệ lệch phải, Nguyễn Nhật Minh - trung vệ lệch trái cùng Lý Đức ở trung tâm hàng thủ.

Khi Trần Thành Trung đã rời U23 Việt Nam, cặp đôi tiền vệ trung tâm ra sân ngay từ đầu vẫn là Nguyễn Văn Trường - Nguyễn Xuân Bắc. Nhìn chung, các cầu thủ này vẫn đáp ứng rất tốt yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện. Ở vị trí hậu vệ cánh trái, Nguyễn Phi Hoàng khẳng định được vị thế và tiếp tục được tin tưởng. Tương tự như vậy chính là Võ Anh Quân ở cánh đối diện.

Trên hàng công, sự thay đổi có thể xuất hiện khi chỉ Nguyễn Đình Bắc khẳng định được đẳng cấp của mình. Ngọc Mỹ ghi bàn nhưng chơi chưa mấy ấn tượng, Nguyễn Thanh Nhàn có phần mờ nhạt ở ngày ra quân.

Không loại trừ khả năng Nguyễn Quốc Việt sẽ đá chính nhưng từ hành lang trái còn Lê Văn Thuận được trao cơ hội ở vị trí tiền đạo phải. Nguyễn Đình Bắc sắm vai trò chủ công cho U23 Việt Nam.

Với lịch thi đấu thuận lợi, U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng đậm trước U23 Singapore để sớm giành vé đến vòng chung kết giải U23 châu Á 2026.