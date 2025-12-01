Đồi cỏ hồng như phim Hàn giữa cao nguyên Mộc Châu

Vài năm trở lại đây, đồi cỏ hồng tại tổ dân phố Na Lun (phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Khung cảnh mềm mại, thơ mộng nơi đây khiến nhiều người liên tưởng đến những bộ phim Hàn lãng mạn, khiến vùng cao nguyên Tây Bắc thêm phần sống động trên bản đồ du lịch.
Loại cỏ mà người dân quen gọi là cỏ hồng thực chất là một giống cỏ dại, thuộc nhóm lá kim, với thân nhỏ, lá mảnh, thường mọc thành từng bụi thưa. Nhờ màu sắc đặc trưng và hình dáng thanh mảnh, loài cỏ này khi nở hoa tạo nên lớp thảm hồng li ti, khẽ đung đưa theo làn gió se lạnh.
Khi được trồng và chăm sóc đúng cách, cỏ hồng phát triển đều, tạo thành những đồi rộng rợp màu hồng phớt, mềm mại như những con sóng nhè nhẹ lăn tăn trên các sườn đồi. Chính vẻ đẹp đó đã biến Mộc Châu trở thành điểm đến ưa thích của giới trẻ và những ai yêu thích nhiếp ảnh, tìm kiếm không gian thư giãn giữa thiên nhiên.
Theo tìm hiểu, vài năm gần đây, người dân Mộc Châu đã bắt đầu trồng cỏ hồng, đồng thời phát triển du lịch tham quan chụp ảnh. Việc này không chỉ tạo thêm cảnh quan cho địa phương, mà còn góp phần phát triển sản phẩm du lịch sinh thái độc đáo, thu hút khách trong và ngoài nước.
Dịp cuối năm cũng là lúc cỏ hồng bắt đầu khoe sắc. Trong tiết trời se se lạnh, bầu không khí trong lành hòa cùng ánh nắng hanh vàng, những đồi cỏ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Đồi cỏ hồng lúc này như tấm thảm hồng trải dài, khẽ lắc lư theo gió, mang đến vẻ đẹp vừa hoang dã, vừa tinh tế, khiến bất cứ ai đặt chân đến đều phải say lòng.
“Tôi từng thấy cỏ hồng qua mạng xã hội, nhưng được trải nghiệm trực tiếp giữa không gian rộng lớn, hít thở không khí trong lành và nghe tiếng gió nhè nhẹ thì cảm giác hoàn toàn khác, vừa thư giãn vừa thích thú”, du khách Trần Minh Thư, lần đầu đến với Mộc Châu chia sẻ.
“Trước đây tôi chỉ biết cỏ hồng qua hình ảnh từ các tỉnh khác. Giờ được nhìn thấy ngay tại quê hương, tôi cảm thấy tự hào và thích thú. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ”, chị Nguyễn Ngân, người dân tại phường Mộc Châu nói.
Theo chia sẻ của chủ một đồi cỏ hồng tại phường Mộc Châu, đồi rộng hơn 2.000 m², được lựa chọn giống cỏ phù hợp với thổ nhưỡng và quy hoạch địa phương. “Chúng tôi tham khảo ý kiến trưởng bản, đồng thời nghiên cứu cách chăm sóc để cỏ phát triển đều, tạo cảnh quan hấp dẫn cho du khách”, chủ đồi hồng này chia sẻ.
Khi mùa thu qua đi, mùa đông mang đến vẻ đẹp rực rỡ của những bông cỏ hồng nở rộ, nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Thời gian lý tưởng để check-in là từ 6h30 đến 9h sáng hoặc 15h đến 17h30 chiều, khi ánh nắng chiếu xuống tạo hiệu ứng sắc hồng lãng mạn và cuốn hút.
Với thảm cỏ mềm mại trải dài trên các ngọn đồi, giới trẻ dễ dàng sáng tạo những bức ảnh nghệ thuật, hòa cùng bầu trời trong xanh. Bên cạnh đó, dạo bộ trên những con đường mòn uốn lượn quanh đồi cỏ hồng cũng là trải nghiệm tuyệt vời, giúp du khách tận hưởng không gian yên bình của cao nguyên.
Đồi cỏ hồng còn là lựa chọn lý tưởng cho cắm trại hay dã ngoại, nơi du khách có thể dựng lều, trải bạt, tổ chức picnic giữa thảm cỏ mềm mại, cảm nhận sự thư thái trọn vẹn. Ngoài ra, xung quanh đồi còn có nhiều điểm tham quan khác như Thác Dải Yếm, khu du lịch Happy Land, cầu kính Bạch Long, rừng thông Bản Áng, giúp chuyến đi thêm phong phú và đáng nhớ.