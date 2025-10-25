Đỗ Hoàng Hên lập công, cựu sao Liverpool lần đầu giúp Hà Nội thắng trận

(VTC News) -

Highlight Becamex TP.HCM 2-3 Hà Nội

Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và Hà Nội FC thuộc vòng 8 V.League 2025-2026 diễn ra chiều nay 25/10 trên sân vận động Bình Dương bị gián đoạn do trời mưa lớn. Ngay khi 2 đội trở lại sân, Becamex TP.HCM ghi bàn mở tỷ số bằng pha tấn công bóng dài chớp nhoáng. Nguyễn Trần Việt Cường khéo léo dứt điểm qua thủ môn đối phương.

Đây là trận thứ hai Đỗ Hoàng Hên ra sân cho Hà Nội FC sau khi nhập quốc tịch thành công. Tiền vệ này ghi dấu ấn trong màn ngược dòng của đội bóng Thủ đô.

Đỗ Hoàng Hên (bên trái) giúp Hà Nội FC thắng trận đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Harr Kewell.

Anh chính là người thực hiện quả tạt khiến thủ môn Becamex TP.HCM lóng ngóng, tạo điều kiện để Daniel Passira gỡ hòa. Đầu hiệp 2, Đỗ Hoàng Hên đưa Hà Nội FC vượt lên bằng cú đá phạt đền chính xác.

Đội chủ nhà có cơ hội gỡ hòa cũng từ chấm đá phạt 11 mét. Tuy nhiên, ngoại binh Oduenyi lại thực hiện cú sút kém, đưa bóng đi quá cao so với khung thành do thủ môn Quan Văn Chuẩn trấn giữ.

Khi Becamex TP.HCM chật vật tìm kiếm cơ hội, họ lại nhận bàn thua thứ ba. Phạm Xuân Mạnh nâng tỷ số lên 3-1 khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ.

Becamex TP.HCM rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút cuối. Lần này, trung vệ Alves được giao nhiệm vụ đá phạt đền và anh không mắc sai lầm như đồng đội Oduenyi. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để Becamex TP.HCM giành lại một điểm. Đây là chiến thắng đầu tiên của cựu cầu thủ Liverpool Harry Kewell trên cương vị huấn luyện viên trưởng tại V.League.

Đội hình Becamex TP.HCM đấu với Hà Nội FC

Becamex TP.HCM: Trần Minh Toàn, Ngô Tùng Quốc, Milos Zlatkovic, Trần Đình Khương, Nguyễn Trần Việt Cường, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Nhân, Lê Minh Bình, Hugo Alves, Nguyễn Văn Anh, Oduenyi.

Hà Nội: Quan Văn Chuẩn, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Công Nhật, William Maranhao, Đỗ Hoàng Hên, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Tadeu, Daniel Passira.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 8)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Ninh Bình 8 20/7 20 2 Thể Công Viettel 7 12/4 15 3 CAHN 6 13/5 14 4 CA TP.HCM 7 9/7 14 5 Hải Phòng 7 14/9 11 6 Hà Nội 8 12/11 11 7 Hà Tĩnh 7 5/7 9 8 Nam Định 7 6/10 7 9 PVF-CAND 8 10/14 7 10 Becamex TP.HCM 8 9/15 7 11 SLNA 7 8/11 6 12 Đà Nẵng 7 7/11 5 13 Thanh Hóa 7 7/13 4 14 HAGL 6 1/8 3