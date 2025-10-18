Đội hình dự kiến Hà Nội vs Ninh Bình: Đỗ Hoàng Hên ra mắt cùng cựu sao Liverpool

(VTC News) -

Trận Hà Nội FC đấu với Ninh Bình (diễn ra lúc 19h15 ngày 18/10) ở vòng 7 V.League 2025-2026 thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Đây có thể là màn ra mắt của ngôi sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên trong màu áo Hà Nội FC.

Đỗ Hoàng Hên - trước đây là Hendrio Araujo - vừa trở thành công dân Việt Nam hôm 17/10. Cầu thủ gốc Brazil được đăng ký ngay từ đầu mùa giải theo diện cầu thủ chờ nhập quốc tịch. Do đó, ngay khi hoàn thành các thủ tục để trở thành cầu thủ Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên lập tức đủ điều kiện thi đấu.

Đỗ Hoàng Hên thi đấu với tư cách cầu thủ Việt Nam.

Ngoài Đỗ Hoàng Hên, Hà Nội FC "trình làng" nhân tố mới khác - huấn luyện viên trưởng Harry Kewell. Huyền thoại bóng đá Australia từng thi đấu cho Liverpool được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Thủ đô thoát khỏi cơn khủng hoảng (chỉ giành được 1 chiến thắng sau 6 vòng đấu đầu tiên).

Do huấn luyện viên Harry Kewell chưa có nhiều thời gian làm việc, Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ không có nhiều thay đổi về cách chơi và đội hình. Những nhân tố quan trọng như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long... cần thể hiện được giá trị.

Trong khi đó, 2 ngoại binh của CLB Ninh Bình là Geovane và Janclesio chưa hoàn tất các thủ tục nhập quốc tịch. Janclesio không được đăng ký thi đấu còn Geovane cũng vắng mặt do nhận thẻ đỏ ở trận trước.

Khả năng ra sân của Hoàng Đức chưa chắc chắn. Tiền vệ này bị đau nhẹ, phải rời sân sớm trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal. Nếu Hoàng Đức không thể thi đấu, cơ hội có thể đến với tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung.

Đội hình dự kiến Hà Nội đấu với Ninh Bình

Hà Nội FC: Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Công Nhật, Đỗ Hoàng Hên, Willian Maranhao, Luiz Fernando, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Quyết, Daniel Passira.

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Đỗ Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Dụng Quang Nho, Lê Ngọc Bảo, Trần Bảo Toàn, NGuyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quốc Việt, Gustavo Henrique, Daniel.

Xem trực tiếp Hà Nội vs Ninh Bình trên kênh nào?

Trận Hà Nội vs Ninh Bình diễn ra lúc 19h15 hôm na 18/10 trên sân vận động Hàng Đẫy, được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play và website fptplay.vn). Ngoài ra, người hâm mộ có thểm xem trực tiếp trận đấu trên kênh VTV5.