Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bỏ bữa sáng?

(VTC News) -

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (cơ sở 3), bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể sau một đêm dài không ăn uống.

Tuy nhiên, nhiều người có thói quen bỏ qua bữa sáng vì vội vã, giảm cân hoặc đơn giản là không thấy đói. Thói quen tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giảm năng lượng, ảnh hưởng tâm trạng

Sau giấc ngủ kéo dài 6-8 tiếng, lượng đường huyết trong cơ thể thường giảm xuống. Bữa sáng giúp tái bổ sung glycogen - nguồn năng lượng dự trữ quan trọng cho não bộ và cơ bắp. Nếu không ăn sáng, cơ thể không được cung cấp nhiên liệu cần thiết để bắt đầu ngày mới, dễ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, mất tập trung và hiệu suất làm việc, học tập sụt giảm đáng kể.

Ngoài ra, thiếu năng lượng cũng ảnh hưởng đến tâm trạng, khiến một số người cảm thấy bồn chồn, cáu gắt, hoặc lo âu không rõ nguyên nhân.

Tăng nguy cơ ăn quá nhiều vào bữa sau

Một số người tin rằng bỏ bữa sáng có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát tốt, nhịn ăn vào buổi sáng lại dễ khiến cơ thể đói cồn cào vào bữa trưa và tối. Từ đó, người ăn có xu hướng tiêu thụ nhiều hơn, đặc biệt là các món ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, đường và tinh bột.

Việc ăn uống không điều độ này không chỉ làm tăng cân mà còn tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và tích tụ mỡ nội tạng.

Bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. (Ảnh minh họa)

Tác động đến tiêu hóa

Việc bỏ qua bữa sáng khiến dạ dày trống rỗng trong thời gian dài, làm tăng tiết axit, từ đó gây ra các vấn đề như ợ nóng, đau bụng, viêm loét dạ dày. Khi ăn bù vào bữa trưa với lượng lớn thực phẩm, hệ tiêu hóa bị quá tải có thể dẫn đến tình trạng trào ngược, đầy bụng hoặc rối loạn nhu động ruột như táo bón, tiêu chảy.

Thiếu hụt dinh dưỡng lâu dài

Một nghiên cứu thực hiện tại Canada năm 2014 cho thấy, trẻ em và thanh thiếu niên không ăn sáng thường thiếu hụt các vi chất quan trọng như vitamin A, D, canxi, sắt, magie, phốt pho và kẽm. Về lâu dài, tình trạng này có thể gây mệt mỏi mãn tính, dễ nhiễm bệnh, thậm chí liên quan đến rối loạn giấc ngủ và nguy cơ trầm cảm.

Nguy cơ mắc bệnh mãn tính

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, người thường xuyên bỏ bữa sáng có nguy cơ cao mắc các bệnh lý tim mạch, huyết áp cao và tiểu đường type 2. Nguyên nhân được cho là do rối loạn chuyển hóa đường huyết và tăng lượng cholesterol xấu trong máu, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tim mạch và nội tiết.

Ăn sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Các chuyên gia khuyến nghị nên dùng bữa sáng trong vòng 30 phút đến một tiếng sau khi thức dậy, tốt nhất là trước 8h. Bữa sáng cần đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng với sự kết hợp cân đối giữa tinh bột, protein, chất béo tốt, vitamin và chất xơ.

Một bữa sáng lý tưởng nên có: trứng, yến mạch, bánh mì nguyên cám, sữa, các loại hạt, trái cây tươi hoặc rau củ. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường, dầu mỡ hoặc thức ăn thừa từ hôm trước – vì dễ gây đầy bụng, khó tiêu và không đảm bảo vệ sinh.

Duy trì thói quen ăn sáng đều đặn không chỉ giúp bạn tràn đầy năng lượng, cải thiện khả năng tập trung mà còn bảo vệ sức khỏe lâu dài, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.