2 món ăn sáng đơn giản có thể giúp ngừa ung thư

Quả mọng

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Times of India (Ấn Độ) cho biết, các loại quả mọng được khuyến khích bao gồm việt quất, dâu tây, mâm xôi vì chúng rất giàu chất chống oxy hóa như anthocyanin và vitamin C.

Đặc biệt, việt quất chứa pterostilbene - chất chống oxy hóa mạnh, khả năng ngăn ngừa ung thư đại tràng. Bên cạnh đó, loại quả này cũng được chứng minh giúp bảo vệ trí nhớ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nhìn chung, việc tiêu thụ các loại quả mọng thường xuyên có liên quan đến việc giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol xấu (LDL), điều hòa đường huyết, kéo dài tuổi thọ.

Theo một bài báo từ Trường Y tế công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ) vào năm 2021, các chất chống oxy hóa trong quả mọng còn giúp bảo vệ cơ thể khỏi căng thẳng oxy hóa và các bệnh lý liên quan đến tuổi tác như tiểu đường, tim mạch, ung thư và suy giảm nhận thức.

Sữa chua và quả mọng có thể làm giảm nguy cơ ung thư

Sữa chua

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Mirror cho biết, sữa chua là món ăn sáng đơn giản giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng nhờ cân bằng vi khuẩn đường ruột.

Các chuyên gia y tế chỉ ra rằng việc tiêu thụ sữa chua thường xuyên có thể tác dụng bảo vệ chống lại một số dạng ung thư đại trực tràng xâm lấn nhất định bằng cách thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, vi khuẩn tự nhiên sống trong ruột.

Nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ hai hoặc nhiều khẩu phần sữa chua mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một loại ung thư đại trực tràng xâm lấn. Ngoài ra, một công trình khác đã kiểm tra dữ liệu từ hơn 150.000 người tham gia được theo dõi trong vài thập kỷ, cho thấy rằng việc tiêu thụ sữa chua kéo dài có thể thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, mang lại sự bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư nhất định.