5 loại thức uống quen thuộc là khắc tinh của ung thư

(VTC News) -

Trà xanh

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Medical News Today cho biết, trà xanh là thức uống phổ biến ở Việt Nam, được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có khả năng phòng chống ung thư. Trà xanh chứa epigallocatechin gallate (EGCG), chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, phổi, dạ dày, đại tràng.

Tương tự như nghệ, trà xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, bao gồm cả ung thư. Uống trà xanh hàng ngày, nên pha trà với nước ấm, không nên uống trà quá đặc hoặc quá nóng. Đặc biệt, không nên uống trà xanh khi đói. Người bị thiếu máu, loãng xương, mất ngủ nên hạn chế uống trà xanh.

Trà nghệ

Nghệ là loại gia vị quen thuộc trong ẩm thực Việt, không chỉ tạo màu sắc, hương vị cho món ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là khả năng phòng chống ung thư Hoạt chất chính trong nghệ là curcumin, có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ, ức chế sự phát triển của nhiều loại tế bào ung thư như ung thư da, dạ dày, đại tràng, gan.

Trà xanh và nghệ là thức uống lành mạnh, ngừa ung thư hiệu quả

Curcumin đồng thời giúp tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, bao gồm cả ung thư. Tuy nhiên, không nên sử dụng quá nhiều nghệ, đặc biệt là với người có vấn đề về túi mật. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nghệ.

Nước chanh

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Hindustan Times cho biết, nước chanh chứa nhiều vitamin C và flavonoid. Trong khi đó, tiêu thụ các loại trái cây họ cam quýt giúp giảm 10 - 15% nguy cơ ung thư dạ dày và thực quản, tiến sĩ Sethi cho biết. Nghiên cứu cũng cho thấy tiêu thụ nước chanh giúp giảm nguy cơ ung thư phổi.

Nước gừng

Các loại trà thảo mộc như hoa cúc, gừng và bạc hà rất giàu polyphenol và các hợp chất chống viêm. Dữ liệu quan sát cho thấy tiêu thụ trà thảo mộc giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày, đại trực tràng và đại tràng.

Gừng được chứng minh là hiệu quả chống lại nhiều loại ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, tuyến tụy, gan, đại trực tràng và đường mật.

Ngoài ra, tiến sĩ Sethi cho biết, nước ép lựu tác dụng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư, nhất là ung thư tuyến tiền liệt. Quả mọng giúp giảm nguy cơ ung thư thực quản và đại trực tràng.

Nước lọc

Uống đủ nước giúp làm loãng các chất gây ung thư đường tiết niệu. Uống nhiều nước hơn giúp giảm nguy cơ ung thư bàng quang, bác sĩ Sethi giải thích.

Các nghiên cứu cho thấy, phụ nữ uống từ 5 ly nước trở lên mỗi ngày có thể giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng (1 ly 240 ml). Đối với nam giới, uống 4 ly nước giúp giảm nguy cơ. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy phụ nữ uống ít nhất 4 ly nước mỗi ngày có thể giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.