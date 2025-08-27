+
++
'Dị nhân' marathon vượt nắng mưa từ TP.HCM ra Hà Nội mừng Quốc khánh
(VTC News) -
Vượt nắng mưa “dị nhân" marathon Nguyễn Văn Long đang thực hiện hành trình chạy bộ xuyên Việt lần thứ 3 từ TP.HCM ra Hà Nội chào mừng Quốc khánh 2/9.
Tin mới
Giới trẻ hừng hực khí thế chờ xem đại bác khai hỏa tại Mỹ Đình
19:17 27/08/2025
VTC NEWS TV
Khám phá 'chiến binh thép' IAG tại sơ duyệt diễu binh 2/9
19:12 27/08/2025
VTC NEWS TV
Xã miền núi ở Thanh Hoá bị lũ cô lập, mất liên lạc nhiều ngày
18:58 27/08/2025
Tin nóng
Người dân Hà Nội phát đồ ăn, nước uống miễn phí phục vụ khách xem diễu binh 2/9
18:53 27/08/2025
VTC NEWS TV
Người dân vẫy cờ, hát vang khúc ca yêu nước trước giờ sơ duyệt diễu binh
18:45 27/08/2025
VTC NEWS TV
Không khí 'siêu nóng' ở Hà Nội: Biển người ngủ vỉa hè, háo hức chờ xem diễu binh
18:38 27/08/2025
VTC NEWS TV
Nam thanh niên ở miền núi Quảng Trị bị bắn chết: Bắt 4 người liên quan
18:37 27/08/2025
Bản tin 113
Khối quân nhân Nga cao 1m9 'gây sốt' tại sơ duyệt diễu binh 2/9
18:36 27/08/2025
VTC NEWS TV
Dàn khí tài 'Made in Vietnam' lần đầu tham gia diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
18:33 27/08/2025
VTC NEWS TV
Kết quả xổ số An Giang hôm nay 28/8/2025 - XSAG 28/8
18:33 27/08/2025
Xổ số miền Nam
Xe tăng Israel tiến sát trung tâm thành phố Gaza
18:31 27/08/2025
Thời sự quốc tế
Ngập lụt ở Hà Nội: Cảnh báo 23 điểm ngập úng, nguy cơ lũ trên 2 sông
18:30 27/08/2025
VTC NEWS TV
Gặp 'ác mộng' trên lưới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận thứ 3 liên tiếp
18:30 27/08/2025
Hậu trường
Người dân đội mưa, ngủ vỉa hè giữ chỗ từ nửa đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh 2/9
18:25 27/08/2025
VTC NEWS TV
Đoàn xe tăng oai hùng bon bon trên phố, người dân vỡ oà cảm xúc
18:22 27/08/2025
VTC NEWS TV
Vợ chồng già xúc động, hạnh phúc chờ xem sơ duyệt diễu binh
18:21 27/08/2025
VTC NEWS TV
Công an Hưng Yên phá sới bạc kiên cố như boong ke, bắt giữ 18 người
18:07 27/08/2025
Bản tin 113
Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 28/8/2025 - XSTN 28/8
18:07 27/08/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 28/8/2025 - XSQT 28/8
18:04 27/08/2025
Xổ số miền Trung
Xe pháo, tên lửa tiến vào trung tâm Hà Nội trước giờ sơ duyệt diễu binh A80
18:02 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 28/8/2025 - XSBTH 28/8
18:02 27/08/2025
Xổ số miền Nam
Bán 150- 200 nghìn đồng một chỗ ngồi, quán cà phê thu bộn tiền ngày sơ duyệt A80
18:00 27/08/2025
Thị trường
Bảo hiểm VietinBank tăng cường mở rộng mạng lưới hợp tác bảo lãnh viện phí
17:52 27/08/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
ĐH Bách khoa Hà Nội dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân về Thủ đô dịp 2/9
17:48 27/08/2025
Tin tức - Sự kiện
Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh
17:40 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
'Ngược dòng lịch sử, chạm tay tương lai' tại Triển lãm mừng 80 năm Quốc khánh
17:28 27/08/2025
Kinh tế
Tổng Bí thư: Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, loại bỏ những người vô cảm với Nhân dân
17:28 27/08/2025
Tin nóng
Loạt lăng mộ ở Huế bị đóng cọc thô bạo để kiểm kê giải phóng mặt bằng
17:23 27/08/2025
Tin nóng
Dự báo thời tiết Hà Nội trong buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80
17:17 27/08/2025
Thời tiết
Phát hành bộ tem đặc biệt ‘Dấu son lịch sử’ mừng 80 năm Quốc khánh
17:15 27/08/2025
Quốc khánh 2-9