Đóng

80 năm Quốc khánh: Dấu ấn những lễ diễu binh đi cùng lịch sử dân tộc

(VTC News) -

Từ năm 1955, chỉ sau 9 năm kháng chiến chống Pháp, Việt Nam đã tổ chức Lễ duyệt binh đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới