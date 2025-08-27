'Ngược dòng lịch sử, chạm tay tương lai' tại Triển lãm mừng 80 năm Quốc khánh

(VTC News) -

Từ 28/8-5/9, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), dự kiến thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế. Dưới đây là cẩm nang bỏ túi để khám phá trọn vẹn triển lãm lớn nhất lịch sử và nhiều hoạt động, trải nghiệm nhất từ trước tới nay.

Di chuyển dễ dàng, nhận ngàn ưu đãi

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tọa lạc ngay chân cầu Đông Trù, chỉ cách trung tâm Hà Nội tầm 20 phút chạy xe, thuận tiện di chuyển. Nếu không muốn tự điều khiển xe máy, du khách có thể sử dụng hệ thống VinBus hoặc taxi Xanh SM với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, để phục vụ sự kiện triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, hệ thống xe buýt công cộng được tăng cường cho điểm đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ngoài hai tuyến hoạt động thường xuyên số 43 và E10, từ ngày 12/8-5/9, có thêm 6 tuyến buýt tăng cường gồm: 43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC.

Lộ trình các tuyến bus thuận tiện kết nối Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Trong 9 ngày triển lãm diễn ra từ 28/8-5/9, 12 tuyến bus sẽ được bổ sung, bao gồm: 23TC, 31TC1, 31TC2, E08TC, E02TC, 32TC2, 02TC, E09TC, 24TC, 15TC, 93TC và 90TC. Từ trung tâm Hà Nội, du khách có thể dễ dàng di chuyển qua các tuyến 43, 43TC, 31TC1, 96TC, 23TC, E08TC; các tuyến 122TC, E02TC, E10TC từ phía Đông; các tuyến 34TC, 32TC2, 02TC, 31TC2, E09TC từ phía Tây; các tuyến 32TC1, 24TC từ phía Nam; các tuyến 15TC, 93TC từ phía Bắc, hay các tuyến 90TC, E10 từ sân bay Nội Bài.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia cách sân bay Nội Bài 15 phút, cách trung tâm Hà Nội 20 phút di chuyển.

Ngoài mạng lưới xe buýt công cộng, du khách có thể sử dụng dịch vụ đặt xe công nghệ tiện lợi, nhanh chóng với điểm đón - trả ngay tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Đặc biệt, từ 18/8-2/9, nền tảng gọi xe Xanh SM mang tới cho khách mức ưu đãi hấp dẫn lên tới 29.000 đồng (Xanh SM Car/Premium) khi khách nhập mã “TUHAOVN” và ưu đãi lên tới 45.000 (Xanh SM Bike/Bike Plus) khi khách nhập mã “TUHAO80”.

Đặc biệt, khách tham quan Triển lãm dịp Quốc khánh có thể hoàn toàn yên tâm di chuyển bằng xe điện VinFast, bởi hệ thống hạ tầng với 188 cổng sạc ô tô và 1.000 cổng sạc xe máy điện tại đây đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ suốt thời gian diễn ra sự kiện.

“Vũ trụ trải nghiệm” trong một chuyến đi

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được thiết kế với ba “vũ trụ” riêng biệt, đi cùng với lộ trình hấp dẫn.

Tại Nhà triển lãm Kim Quy, du khách được trở về lịch sử khám phá “Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới”. Từng góc check-in đều là một lát cắt đáng tự hào: Từ đất nước - con người, 95 năm cờ Đảng soi đường, cho đến những câu chuyện khởi nghiệp kiến quốc. Sáu không gian, sáu chủ đề, nối lại thành một bức tranh dài bất tận về hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông.

Nhà triển lãm Kim Quy trưng bày thành tựu của các Bộ ban ngành, 34 tỉnh thành và hàng trăm doanh nghiệp.

Không gian triển lãm ngoài trời được thiết kế theo chủ đề “Hội nhập và Phát triển” đưa du khách vào hành trình khám phá “Vì tương lai xanh”, “Khát vọng bầu trời”, “Thanh gươm và lá chắn”, “Ngày hội non sông” và thưởng thức sân khấu nghệ thuật náo nhiệt. Ngoài ra, các thức quà đặc sản ba miền, di tích phục dựng, khám phá hàng không - vũ trụ, công nghệ xanh, quốc phòng cũng là những trải nghiệm không thể bỏ lỡ.

Các khu trưng bày ngoài trời tại không gian Sân Đông, Sân Tây, Sân Nam.

Tại Nhà triển lãm Khối A, du khách sẽ có cái nhìn trọn vẹn về thành tựu của 12 ngành công nghiệp văn hóa. Phân khu quốc tế có chủ đề “Hội nhập và Sáng tạo” là nơi Việt Nam bắt tay thế giới qua những không gian như “Sáng tạo để kiến thiết” hay “Việt Nam và thế giới” - vừa gần gũi, vừa mở ra bao viễn cảnh tươi mới.

Ba “vũ trụ, ba sắc thái, cùng hoà quyện thành hành trình kể chuyện Việt Nam qua thời gian, vừa hùng tráng vừa khơi dậy niềm tự hào.

Không gian trong Nhà triển lãm khối A đậm chất sáng tạo và nghệ thuật.

Trong dịp Quốc khánh này, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ là nơi để thế hệ trẻ cùng khám phá câu chuyện hào hùng của dân tộc theo cách gần gũi và sinh động. Không chỉ là những con số, hình ảnh lịch sử, đây còn là nguồn cảm hứng khơi dậy niềm tự hào, vun đắp thêm niềm tin và khát vọng cho mỗi người cùng chung tay viết tiếp hành trình mới của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.