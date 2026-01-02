(VTC News) -

Hình ảnh cho thấy một phép toán được tạo nên từ các que diêm tưởng chừng đã sai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiệm vụ của người chơi là chỉ di chuyển duy nhất một que diêm để biến phép tính đó thành đúng.

Không được bẻ gãy, không được thêm que mới, chỉ một thao tác nhỏ nhưng đòi hỏi sự tinh ý. Câu đố này rất phù hợp để thử thách trí não, rủ bạn bè cùng suy luận và xem ai là người tìm ra cách giải nhanh nhất.

Di chuyển 1 que diêm, phép toán này có thể trở nên đúng?

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.