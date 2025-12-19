DHG Pharma lan tỏa giá trị bền vững trong hành trình chăm sóc sức khỏe

(VTC News) -

Hành trình “Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”

Chuỗi hành trình đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là người dân tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện y tế đã được DHG Pharma duy trì liên tục qua nhiều năm.

Trong năm 2025, bốn chương trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc quy mô lớn được tổ chức tại Gia Lai, An Giang, Lào Cai và Quảng Trị đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Mỗi địa phương mang một bối cảnh khác nhau, song đều có chung nhu cầu cấp thiết về chăm sóc sức khỏe ban đầu, tầm soát bệnh lý và tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

4 chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng trọng điểm của DHG Pharma được thực hiện năm 2025.

Cuối tháng 11, song song với công tác chuẩn bị cho chương trình khám bệnh tại Quảng Trị, DHG Pharma trao tặng thuốc thiết yếu cho Sở Y tế các tỉnh miền Trung như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa… với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Hoạt động này nhằm hỗ trợ các địa phương chăm sóc sức khỏe người dân trong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế cơ sở sau bão lũ.

Tại các địa phương, chương trình hỗ trợ y tế đều được thiết kế linh hoạt, phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Từ những phòng khám nha khoa dựng tạm giữa vùng núi cao đến các xe X-quang lưu động tiếp cận tận thôn bản, chương trình đã mở rộng cơ hội chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh lý cho người dân ở những nơi điều kiện y tế còn hạn chế.

Dấu ấn tại Tân Lập sau thiên tai

Trong chuỗi hoạt động năm nay, chương trình khám bệnh tại xã Tân Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) diễn ra ngày 6/12 được đánh giá là một trong những điểm nhấn đặc biệt. Đây là hoạt động được triển khai ngay sau đợt bão lũ, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng cao.

Chương trình có sự tham gia của hơn 40 y, bác sĩ đến từ Hà Nội, lực lượng quân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), cùng sự phối hợp của các đơn vị như AloBacsi, Daisy Media và chính quyền địa phương. Trong một ngày làm việc, đoàn đã thăm khám, tư vấn và cấp phát thuốc cho hơn 1.200 người dân, vượt so với kế hoạch ban đầu là 1.000 trường hợp.

Ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng 1.300 phần thuốc với hơn 50 loại thuốc thiết yếu, tập trung vào nhóm vitamin - khoáng chất, thuốc tăng cường miễn dịch, tiêu hóa, hô hấp, da liễu và dạ dày, phù hợp với tình hình sức khỏe của người dân miền núi sau thiên tai.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tại Tân Lập, một gói cận lâm sàng tương đối đầy đủ được triển khai ngay tại xã. Chương trình đã thực hiện khoảng 400 ca X-quang, 350 ca siêu âm và 300 ca điện tim, góp phần hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn.

Các hoạt động thăm khám cận lâm sàng được triển khai tại xã Tân Lập.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp tăng huyết áp ở người còn trẻ, trước đó chưa từng được tầm soát. Điều kiện lao động nặng nhọc, đường sá đi lại khó khăn và thiếu cơ hội khám sức khỏe định kỳ khiến nhiều bệnh lý tiến triển âm thầm.

Với trẻ em, vấn đề dinh dưỡng tiếp tục là mối quan tâm lớn. ThS.BS Doãn Thị Tường Vi - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm sàng - cho biết, nhiều trẻ em trong độ tuổi học đường chưa đạt chuẩn về chiều cao, cân nặng, cho thấy nhu cầu cần được quan tâm nhiều hơn tới dinh dưỡng học đường tại các vùng khó khăn.

Song song với hoạt động y tế, ban tổ chức còn trao tặng xe đạp, tủ sách, sách truyện cho điểm trường Bản Bù và chăn ấm cho trường Phổ thông Dân tộc Nội trú xã Hướng Lộc, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của học sinh địa phương.

Thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế

Theo bà Trần Thị Thanh Phướng, Trưởng bộ phận PR - Event DHG Pharma, việc quay trở lại Quảng Trị không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ sau thiên tai mà còn là sự gắn bó lâu dài với mảnh đất và con người nơi đây. Đồng thời, hoạt động này cũng thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đưa các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như Japan-GMP, EU-GMP đến gần hơn với cộng đồng.

Hành trình chăm sóc sức khoẻ của DHG Pharma vẫn đang được nối dài.

Hành trình tại Tân Lập đã khép lại, dù ở vùng biên giới xa xôi, người dân vẫn cần và xứng đáng được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản. Trong hơn 51 năm hình thành và phát triển, DHG Pharma cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu thu hẹp khoảng cách y tế giữa các vùng miền.

Thời gian tới, DHG Pharma dự kiến tiếp tục triển khai thêm các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa, không chỉ mang theo thuốc men mà còn cả trang thiết bị, tư vấn y tế và các hoạt động nâng cao nhận thức, hướng đến mục tiêu chung là góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và bền vững hơn.