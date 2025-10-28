Đằng sau câu chuyện cầu thủ U14 Hà Nội 'xin cha bỏ bia'

(VTC News) -

"Bố của em đang có dấu hiệu của bệnh lý về gan cũng như tiểu đường. Em cảm thấy rất buồn bởi những người bạn xung quanh không nghĩ cho sức khỏe của bố. Em rất lo và mong bố dừng uống bia lại để ổn định sức khỏe nên mới nghĩ ra cách đó.

Trước trận, một số bạn khác giúp em làm chiếc áo đó và thống nhất rằng, nếu có ai ghi bàn thì cho em "ăn mừng cùng" để gửi thông điệp của mình. Cả nhà đã xem được hình ảnh đó và gọi điện cho em, bố cũng hứa rằng sẽ hạn chế việc sử dụng bia. Em rất vui vì điều đó", cầu thủ Lý Trung Hiếu của U14 Hà Nội chia sẻ.

Lý trung Hiếu khiến người hâm mộ xúc động.

Ở trận đấu giữa Hà Nội và Hoài Đức ở giải U14 các đội bóng phía bắc 2025, sau khi lập công cho đội bóng thủ đô, Lý Trung Hiếu khiến người hâm mộ xúc động với màn ăn mừng của mình. Anh vén áo đấu để lộ dòng chữ "xin cha bỏ bia".

Đặc biệt hơn, Lý Trung Hiếu sinh ra và lớn lên tại TP.HCM nhưng bén duyên với lò đào tạo của Hà Nội FC. Lý Trung Hiếu luôn nỗ lực hết sức, vượt qua nỗi nhớ nhà và chinh phục ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đối với cầu thủ nhí, bố và gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất.

"Bố em là người rất tốt, sống tình cảm và thẳng thắn. Bố luôn dặn dò em rằng phải sống cũng như tập luyện thật chăm chỉ, biết quan tâm đến mọi người. Giấc mơ lớn nhất của em lúc này là cố gắng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Em sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đó. Bố, mẹ, anh hai ở nhà cứ yên tâm, con sẽ làm hết sức, tương lai đã có con lo", Lý Trung Hiếu bộc bạch.

Bố của Trung Hiếu hẳn sẽ rất tự hào vì có cậu con trai luôn quan tâm đến sức khỏe của đấng sinh thành.