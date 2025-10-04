Cựu sao Liverpool Harry Kewell làm huấn luyện viên Hà Nội FC

(VTC News) -

thông báo bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng Harry Kewell. Nhà cầm quân người Australia dẫn dắt đội bóng Thủ đô ngay từ vòng 7 V.League, sau loạt trận quốc tế tháng 10/2025.

Harry Kewell là huấn luyện viên trưởng thứ ba của Hà Nội FC ở mùa giải này, dù V.League 2025-2026 mới trôi qua 6 vòng đấu. Đội bóng Thủ đô chia tay ông Makoto Teguramori sau chuỗi thành tích yếu kém ở đầu mùa giải.

Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tạm quyền trước khi Hà Nội FC ký hợp đồng với HLV Harry Kewell. Chuyên gia người Nhật Bản sẽ trở lại với vai trò cũ khi huấn luyện viên mới nhậm chức.

Harry Kewell trở thành huấn luyện viên trưởng của Hà Nội FC.

Harry Kewell là ai?

Harry Kewell là cái tên quen thuộc với người hâm mộ giải Ngoại Hạng Anh, thi đấu tại đây trong giai đoạn 1996-2008. Ông thành danh trong màu áo Leeds United và Liverpool. Cựu tiền đạo sinh năm 1978 từng góp mặt trong trận chung kết UEFA Champions League năm 2005 và giành chức vô địch cùng đội chủ sân Anfield.

Tại đội tuyển Australia, Harry Kewell ra sân 56 trận, ghi 17 bàn và góp mặt ở 2 kỳ World Cup (2006 và 2010). Ông cùng những đồng đội như Mark Viduka, Mark Schwarzer, Tim Cahill, Lucas Neill... tạo thành "thế hệ vàng" của bóng đá Australia, đưa đội tuyển này lần đầu tiên trở lại World Cup sau 32 năm vắng mặt.

Kewell từng có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng năm 2001, được Hiệp hội cầu thủ Anh (PFA) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 1999-2000.

Sau khi giải nghệ ở tuổi 36, Harry Kewell dẫn dắt một số câu lạc bộ hạng thấp tại Anh trước khi thử sức ở châu Á. Cựu cầu thủ Liverpool làm huấn luyện viên trưởng của Yokohama F.Marinos, giúp đội bóng Nhật Bản về nhì ở AFC Champions League mùa giải 2023-2024.

Tỷ lệ thắng của Harry Kewell tại các câu lạc bộ mà ông huấn luyện không đến 50%. Dù giúp Yokohama F.Marinos vào đến chung kết AFC Champions League, Harry Kewell vẫn bị sa thải khi đội bóng này chỉ đứng thứ 12 tại J.League sau nửa mùa giải.