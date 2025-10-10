Cuộc thanh lọc của thị trường F&B: Hơn 50.000 cửa hàng ăn uống đóng cửa

(VTC News) -

Báo cáo thị trường ngành F&B Việt Nam nửa đầu năm 2025 do iPOS.vn kết hợp với Nestlé Việt Nam công bố ngày 10/10, cho thấy một bức tranh khốc liệt và biến động mạnh trong ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống (F&B), khi có đến 50.000 cửa hàng đã dừng hoạt động.

Doanh thu thấp dù trùng nhiều dịp mua sắm lớn

Báo cáo cho thấy nửa đầu 2025, doanh thu thị trường F&B ước hơn 406 nghìn tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn nhẹ so với con số 403,9 nghìn tỷ đồng cùng kỳ 2024. Mức tăng này được cho là thấp hơn kỳ vọng, khi cuối năm 2024, các khảo sát nhận định năm 2025, doanh thu ngành F&B sẽ tăng trưởng khoảng 10%.

Doanh thu ngành F&B nửa đầu năm 2024 so với 3 năm gần nhất. (Nguồn: iPOS.vn)

"Nửa đầu năm 2024, dù trùng nhiều dịp chi tiêu lớn như Tết Nguyên đán, đại lễ 30/4 -1/5, nhưng quy mô doanh thu vẫn dưới kỳ vọng, phản ánh nhịp hồi phục của thị trường còn chậm", báo cáo nhận định.

Nguyên nhân khiến doanh thu ngành F&B không tăng như kỳ vọng trong nửa đầu năm 2025 được cho là do chi phí đầu vào leo thang, khiến biên lợi nhuận của hàng quán bị thu hẹp đáng kể. Giá mặt bằng, nguyên vật liệu và nhân công đều tăng; trong đó, giá thịt heo tăng 12,75%, thực phẩm tăng 4,15%, chi phí nhà ở – điện – nước – chất đốt tăng 5,73%.Trước áp lực chi phí, nhiều cửa hàng hạn chế triển khai chương trình khuyến mại hoặc giảm giá kích cầu, dẫn tới đà tăng doanh thu toàn thị trường chững lại.

Doanh thu toàn ngành không như kỳ vọng, tăng trưởng của doanh nghiệp cũng không khả quan. Có 34,77% doanh nghiệp cho biết họ duy trì doanh thu ổn định và 19,21% đạt mức tăng trưởng trên 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, có tới 17,9% doanh nghiệp ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng, tăng so với tỷ lệ 14,3% của năm 2024.

Tuy vậy tín hiệu tích cực rằng, người tiêu dùng Việt không giảm chi tiêu cho ăn uống.

Theo khảo sát nửa cuối 2025, người Việt dù có kế hoạch thận trọng khi chi tiêu dịch vụ F&B, nhưng hơn 54% người dùng cho biết vẫn giữ nguyên mức chi tiêu ở lĩnh vực này; khoảng 38% nói sẽ cắt giảm.

Điều này cũng giúp doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này tự tin hơn vào sức mua nửa cuối năm. Có 67,7% doanh nghiệp cho biết họ có kế hoạch mở rộng vào 6 tháng cuối năm; chỉ 32,3% thận trọng, giữ nguyên mức kinh doanh hiện tại. Tỷ lệ này cũng cho thấy doanh nghiệp đã vượt qua khủng hoảng và sẵn sàng tái đầu tư.

Tuy nhiên, với quán tính tiêu dùng như hiện tại, đơn vị nghiên cứu dự báo 6 tháng cuối năm nhiều khả năng tăng trưởng ngành F&B chỉ đạt tối đa khoảng 9,6% so với nửa đầu năm.

Hơn 50.000 cửa hàng đã đóng cửa

Nếu tính từ năm 2024 đến nay, đã có 50.000 cửa hàng kinh doanh ăn uống đã đóng cửa. (Ảnh minh họa: Hà Linh)

Đáng chú ý trong báo cáo thị trường ngành F&B Việt Nam nửa đầu năm 2025 là con số cửa hàng dừng hoạt động. Tính đến 30/6/2025, cả nước còn khoảng 299.900 cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giảm 7,1% so với năm 2024, tương đương hơn 50.000 cửa hàng đã biến mất.

Mức giảm mạnh tập trung ở 2 thành phố lớn. Cả Hà Nội và TP.HCM cùng ghi nhận giảm trên 11%, trong khi nửa đầu năm ngoái, số đóng cửa tập trung nhiều tại TP.HCM.

So với cùng thời điểm năm 2024, số cửa hàng F&B đóng cửa tăng mạnh. Giữa đầu năm 2024, thị trường ghi nhận khoảng 30.000 cửa hàng dừng kinh doanh, tương đương giảm 3,9%. Tuy nhiên, giữa cuối năm, số điểm bán được bù đắp, đưa tổng số lên 323.010 cửa hàng vào cuối 2024.

Hiện tượng "mở nhanh - đóng nhanh - học nhanh" lan rộng ở nhóm cửa hàng nhỏ. Rất nhiều mô hình thử nghiệm 2–3 tháng rồi rút lui vì thiếu năng lực tài chính, hoặc chưa thấy tiềm năng từ thị trường, đặc biệt là các mô hình cửa hàng nhỏ bùng nổ thời gian vừa qua.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Đỗ Anh Quân, Giám đốc nhãn hàng của CTCP iPOS.vn, thường 6 tháng đầu năm là giai đoạn “thanh lọc tự nhiên” của thị trường, trước khi bước vào chu kỳ mở mới và tái cơ cấu mạnh hơn ở nửa sau.

Đồng thời, trong khi nhóm cửa hàng nhỏ bị đào thải, nhóm cửa hàng, chuỗi lớn lại tập trung tái cơ cấu danh mục mặt bằng. Họ rời điểm không hiệu quả, tái định vị ở các vị trí biểu tượng và nâng cấp trải nghiệm.

Giá nguyên liệu tăng mạnh là lý do buộc doanh nghiệp chọn tăng giá sản phẩm. (Nguồn: iPOS.vn)

Ông Quân lấy ví dụ trường hợp Starbucks: hãng đóng cửa Starbucks Reserve Hàn Thuyên (phường Sài Gòn) tháng 8/2024, sau đó tái khai trương Reserve tại vị trí Bitexco, và tiếp tục mở Reserve-only mới tại Diamond Plaza Lê Duẩn, nhấn mạnh chiến lược nâng chuẩn không gian, dịch vụ, thay vì phủ điểm bằng mọi giá.

"Động thái đóng để mở cao hơn ở các vị trí có tính biểu tượng cho thấy làn sóng thanh lọc đang giải phóng mặt bằng hạng A/B và tạo cơ hội cho những mô hình có năng lực vận hành, vốn và thương hiệu mạnh bứt lên", ông Quân nói.

Gần một nửa doanh nghiệp F&B đã tăng giá

Một điểm đáng chú ý là mức tăng giá trong nửa đầu năm nay. Báo cáo cho thấy đến 45,3% doanh nghiệp đã tăng giá sản phẩm, đặc biệt ở các phân khúc bình dân và trung cấp, nơi việc điều chỉnh giá luôn tiềm ẩn rủi ro mất khách. Trong đó, 32,5% doanh nghiệp cho biết họ chọn tăng dưới 5%, khoảng 11,3% tăng từ 5-10% và 1,4% doanh nghiệp tăng mạnh trên 10%.

Gần một nửa doanh nghiệp ăn uống đã tăng giá sản phẩm chỉ trong 6 tháng năm 2025. (Nguồn: iPOS.vn)

Chi phí đầu vào là nguyên nhân chính thúc đẩy doanh nghiệp F&B điều chỉnh giá. Cụ thể, 35,4% doanh nghiệp cho biết giá nguyên vật liệu tăng là lý do quan trọng nhất. Có 21% doanh nghiệp bị tác động bởi thay đổi chính sách vĩ mô như hóa đơn điện tử, thuế hộ kinh doanh..., và 20% chịu ảnh hưởng từ chi phí nhân sự tăng.

Giá thuê mặt bằng cũng là một nguyên nhân đáng chú ý khác, với 13,7% doanh nghiệp tăng giá vì đầu vào này. Chỉ 3,6% doanh nghiệp tăng giá theo lộ trình định sẵn.

Các chuyên gia ngành F&B cho rằng việc gần một nửa doanh nghiệp quyết định tăng giá chỉ trong 6 tháng, cho thấy đây không phải là đơn lẻ, mà là một xu thế toàn ngành.

"Ngành F&B đang bước vào giai đoạn mà khả năng định giá trở thành thước đo năng lực thích ứng: doanh nghiệp nào có thương hiệu mạnh, sản phẩm khác biệt và tập khách hàng trung thành sẽ có dư địa tăng giá, trong khi những đơn vị phụ thuộc nhiều vào khách hàng nhạy cảm về giá sẽ phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm doanh thu nếu thiếu chiến lược đi kèm", ông Quân nhận định.

Giữa biến động đầu vào tăng, người dùng nhìn chung chấp nhận mặt bằng giá mới, nhưng phản ứng bằng cách tối ưu số lần ghé quán thay vì mở rộng tổng chi tiêu. Báo cáo nhận định giữa cuối năm, động lực tăng trưởng sẽ đến từ giá trị trên mỗi đơn nhiều hơn là tăng lưu lượng bằng khuyến mãi.