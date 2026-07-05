Cụ ông 98 tuổi vẫn chống đẩy 40 cái, tập pilates, yoga hàng ngày

(VTC News) -

"Chỉ đến những năm tháng xế chiều, tôi mới nhận ra mình thích tập thể dục. Tôi tập luyện đơn giản vì mình vẫn có thể làm được", cụ ông Bill Kober (98 tuổi, sinh sống tại vùng Suffolk, Anh) chia sẻ về sở thích luyện tập của mình.

Mỗi ngày, ông đều đặn thực hiện ít nhất 40 cái chống đẩy, chia đều thành 20 cái vào buổi sáng và 20 cái vào buổi tối. Ông cụ còn rất hứng thú với bộ môn pilates và thường xuyên luyện tập yoga, thậm chí làm được tư thế "con quạ" - động tác đòi hỏi phải giữ thăng bằng bằng cách tì đầu gối lên bắp tay và nhấc cả hai chân lên khỏi mặt đất.

"Người Anh có tục ngữ 'không dùng là mất' (use it or lose it), mà tôi thì không muốn mất đi sức khỏe của mình chút nào. Tôi muốn bản thân luôn ở trạng thái khỏe mạnh nhất có thể", cụ ông nói thêm.

Khi được hỏi về bí quyết để có tư thế chống đẩy hoàn hảo, ông Bill Kober đưa ra một mẹo đơn giản. Lưng phải thật thẳng, điều này sẽ giúp cơ mông siết chặt lại. Cứ tưởng tượng nếu kẹp một tờ giấy vào nhóm cơ mông, bạn phải siết chặt đến mức không ai có thể rút nó ra được.

Cụ ông rất nghiêm khắc trong việc chống đẩy đúng tư thế.

Dù hiện tại coi thể dục là thứ không thể thiếu mỗi ngày, Bill Kober bộc lộ rằng việc tập luyện không phải lúc nào cũng là ưu tiên lớn trong cuộc đời ông. Ông cụ cho rằng chính hàng thập kỷ làm những công việc lao động chân tay nặng nhọc đã giúp bản thân duy trì được sự dẻo dai.

Ông Kober từng có hai năm phục vụ trong quân ngũ trước khi làm về xây dựng. Sau đó, ông dành tiếp 28 năm làm việc tại một nhà máy trước khi kết thúc sự nghiệp của mình với công việc lái xe buýt đưa đón học sinh..

Cụ cũng bật mí về lợi ích của chống đẩy: "Tôi chưa bao giờ tập luyện một cách quá hà khắc. Tôi có thử một chút với tạ và tập chạy bộ, dù tôi không thích chạy cho lắm. Tuy nhiên, chống đẩy là thứ giúp tôi duy trì được nhịp thở tốt. Tôi cứ chống đẩy cho đến khi không thể làm nổi nữa thì thôi. Sau đó, tôi đứng dậy và thư giãn, chỉ đơn giản vậy thôi".

Hiện tại, cụ Kober tận hưởng cuộc sống bằng việc tham gia công tác tình nguyện tại trung tâm cộng đồng địa phương, đồng thời tự tay làm những chiếc kẹp sách khảm gỗ và các bàn cờ vua phong cách Viking.

Cụ ông hy vọng rằng mình vẫn có thể duy trì thói quen chống đẩy hằng ngày khi chạm mốc 100 tuổi: "Chìa khóa cho cuộc sống trường thọ không chỉ là sở hữu bộ gene tốt. Tôi được thừa hưởng bộ gene tốt từ thế hệ trước, và rèn luyện để chúng hoạt động cực kỳ hiệu quả".