Công nghệ 25/9: Google AI Plus, giá chỉ 61k/tháng

(VTC News) -

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google vừa mở rộng dịch vụ AI Plus đến thêm 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đây là gói dịch vụ mới nhất nhằm giúp người dùng khai thác sức mạnh của Google AI với chi phí hợp lý hơn.

Gói AI Plus bao gồm 200 GB dung lượng lưu trữ cho ảnh, tài liệu và bản sao lưu. Người dùng cũng được tích hợp Gemini vào các ứng dụng quen thuộc như Gmail, Google Docs, Google Sheets… giúp làm việc hiệu quả hơn trong mọi tình huống.

Google AI Plus - gói AI mới nhất của Google - hiện đã có mặt ở Việt Nam. (Nguồn: Google)

Người dùng AI Plus có thể truy cập trực tiếp mô hình tạo video Veo 3 Fast trong ứng dụng Gemini. Ngoài ra, các công cụ hình ảnh và làm phim như Whisk và Flow cũng được tích hợp, giúp nâng cao trải nghiệm sáng tạo.

Người dùng có thể chia sẻ gói AI Plus với tối đa năm thành viên khác trong gia đình, bao gồm cả quyền truy cập Gemini trong Workspace và dung lượng lưu trữ 200 GB.

Google AI Plus hiện có giá 122,000 đồng/tháng tại Việt Nam. Đặc biệt, người đăng ký lần đầu sẽ được giảm 50% trong 6 tháng đầu tiên, chỉ còn 61.000 đồng/tháng.

Neon – ứng dụng xã hội gây tranh cãi đứng thứ 2 trên App Store

Một ứng dụng xã hội mới nổi, đã vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store Mỹ. Điều gây chú ý là Neon trả tiền cho người dùng để ghi âm cuộc gọi và bán dữ liệu âm thanh đó cho các công ty AI.

Người dùng Neon có thể nhận 30 xu mỗi phút, tối đa 30 USD mỗi ngày thậm chí có thể lên tới hàng trăm đến hàng nghìn USD mỗi năm.

Logo Neon Mobile - ứng dụng gây tranh cãi. (Nguồn: Getty Images)

Dù Neon tuyên bố chỉ ghi một phía để tránh vi phạm luật nghe lén, các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng dữ liệu giọng nói có thể bị lợi dụng để tạo giọng giả hoặc thực hiện hành vi gian lận. Ngoài ra, Neon không công khai danh sách đối tác AI hay cách họ sử dụng dữ liệu.

Neon được điều hành bởi Alex Kiam từ một căn hộ ở New York. Startup này từng nhận đầu tư từ Upfront Ventures, nhưng cả nhà sáng lập và nhà đầu tư đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ TechCrunch.

Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, nhiều người sẵn sàng đánh đổi quyền riêng tư để kiếm tiền. Tuy nhiên, hành động này có thể ảnh hưởng đến cả người dùng và những người họ liên lạc, đặt ra câu hỏi lớn về đạo đức và bảo mật dữ liệu.

Huawei ra mắt lộ trình ACT – thúc đẩy ứng dụng AI trong sản xuất

Tại sự kiện Huawei Connect 2025 ở Thượng Hải, Huawei công bố lộ trình ba bước “ACT”. Quá trình này bao gồm: Assess - đánh giá các kịch bản có giá trị cao, Calibrate - hiệu chỉnh mô hình AI bằng dữ liệu chuyên ngành, và Transform - chuyển đổi vận hành doanh nghiệp với AI agent quy mô lớn.

Huawei sử dụng Khung Đánh giá kịch bản AI (AI Scenario Assessment Framework) để đánh giá các kịch bản có giá trị cao dựa trên ba yếu tố: giá trị kinh doanh, mức độ hoàn thiện của kịch bản và mức độ tích hợp giữa công nghệ và kinh doanh. Khung đánh giá này đã giúp khách hàng xác định hơn 1.000 kịch bản sản xuất cốt lõi có thể ứng dụng AI.

Ông Leo Chen, Phó Chủ tịch cấp cao, Chủ tịch phụ trách Kinh doanh Huawei. (Nguồn: Huawei)

Lộ trình này giúp doanh nghiệp đánh giá kịch bản giá trị cao, hiệu chỉnh mô hình AI bằng dữ liệu chuyên ngành và triển khai AI agent quy mô lớn.

Huawei cũng giới thiệu 9 giải pháp trí tuệ hóa ngành công nghiệp hợp tác cùng các đối tác toàn cầu, bao gồm các lĩnh vực trọng điểm như đô thị thông minh, phòng thí nghiệm tính toán, y tế số hóa, ngân hàng, sản xuất R&D, logistics và kho thông minh, phân phối, dầu khí và ngành thép, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quy mô lớn và nâng cao hiệu quả vận hành trong các ngành công nghiệp chủ chốt.