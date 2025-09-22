Công nghệ 22/9: Youtube tự động gỡ video giả mạo khuôn mặt – bạn đã thử chưa?

(VTC News) -

YouTube nâng cấp với 1 loạt công cụ mới

YouTube giới thiệu hàng loạt công cụ mới cho Studio – nền tảng quản lý kênh của người sáng tạo. Nổi bật là tính năng phát hiện “likeness” (gương mặt giống nhau) giúp người dùng phát hiện và yêu cầu gỡ bỏ video sử dụng trái phép hình ảnh khuôn mặt của họ. Ngoài ra còn có tab cảm hứng, thử nghiệm tiêu đề A/B, lồng tiếng tự động, và tính năng Ask Studio dùng AI để hỗ trợ người dùng.

Nền tảng livestream YouTube Live có thêm minigame để tương tác với khán giả, phát song song theo chiều ngang và dọc, tạo highlight bằng AI, phản ứng trực tiếp với sự kiện, và định dạng quảng cáo mới “side-by-side” hiển thị cạnh nội dung chính thay vì làm gián đoạn.

YouTube Live nâng cấp nhiều công cụ nhằm tăng tính tương tác với khán giả. (Nguồn: Youtube)

YouTube tích hợp Veo 3 Fast – phiên bản tùy chỉnh của mô hình AI tạo video từ văn bản của Google – vào Shorts. Người sáng tạo có thể thêm chuyển động vào ảnh, thay đổi phong cách video, hoặc chèn vật thể bằng lời nhắc văn bản. Ngoài ra, họ có thể biến lời thoại thành nhạc nền hấp dẫn nhờ mô hình âm nhạc AI Lyria 2.

Youtube Music bổ sung bộ đếm ngược cho các bản phát hành mới và video “cảm ơn” dành cho fan. Một chương trình thử nghiệm tại Mỹ cho phép người nghe mua hàng độc quyền từ nghệ sĩ. Với podcast, AI sẽ hỗ trợ tạo clip và chuyển đổi podcast âm thanh thành video.

YouTube mở rộng cơ hội kiếm tiền qua hợp tác thương hiệu và chương trình YouTube Shopping. Các công cụ AI sẽ tự động gắn thẻ sản phẩm, xác định thời điểm tối ưu để hiển thị, và đề xuất người sáng tạo phù hợp cho các thương hiệu. Shorts cũng có thể gắn link trực tiếp đến trang web của thương hiệu.

Mỹ sử dụng robot để làm bạn với bệnh nhân nhí

Robin là robot trị liệu được lập trình như một bé gái 7 tuổi, hiện đang hoạt động tại hơn 30 cơ sở y tế ở Mỹ. Với khả năng trò chuyện, ghi nhớ tên và sở thích của bệnh nhân, Robin mang lại sự hỗ trợ cảm xúc cho trẻ em và người cao tuổi, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực y tế.

Robot sẽ là người bạn đồng hành giúp các em nhỏ tránh nỗi sợ bệnh viện. (Nguồn: Producthunt)

Robot có thể chơi nhạc, phản ứng theo cảm xúc, và giúp bệnh nhân vượt qua các thủ thuật y tế bằng cách mô phỏng chúng như một người bạn đồng hành.

Được phát triển bởi Expper Technologies, Robin đang từng bước học hỏi để trở nên tự động hơn, với mục tiêu tương lai là hỗ trợ đo chỉ số sinh tồn và chăm sóc người già. Robin không thay thế nhân viên y tế, mà đóng vai trò lấp đầy khoảng trống trong chăm sóc – mang lại niềm vui, sự đồng hành và kết nối cảm xúc trong môi trường bệnh viện.

Inno2GG 2025 – Khi tri thức, cộng đồng và doanh nghiệp cùng kiến tạo thịnh vượng

Ngày 20/9/2025 tại Đại học Tôn Đức Thắng, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) phối hợp cùng Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh (IBEP) ra mắt Sáng kiến vì Cộng đồng Thịnh vượng 2025 – Inno2GG. Sự kiện được thiết kế như một “Ngày hội học tập và trải nghiệm” dành cho cộng đồng tri thức, sáng tạo và tiên phong.

Việt Nam đã có hơn một thập kỷ phát triển mạnh mẽ về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần chuyển từ tư duy “tăng trưởng” sang “thịnh vượng” – một khái niệm toàn diện bao gồm hạnh phúc cá nhân, trách nhiệm doanh nghiệp, gắn kết cộng đồng và sự hài hòa với hành tinh.

Khoảnh khắc kết nối tại Inno2GG 2025 - nơi các thủ lĩnh cộng đồng, chuyên gia và doanh nhân cùng nhau học tập, chia sẻ và kiến tạo thịnh vượng bền vững.

SVF – với hơn 10 năm hoạt động – cùng các đối tác chiến lược đã kiến tạo Inno2GG như một nền tảng chung để cộng đồng kết nối, học tập, chia sẻ và phát triển. Sự kiện cung cấp các gói tài trợ, nâng cao năng lực lãnh đạo và hoàn thiện mô hình vận hành cộng đồng tiên phong.

Sự kiện Inno2GG 2025 không đơn thuần là một hội nghị truyền thống, mà được thiết kế như một hành trình chuyển hóa kéo dài hai ngày, nơi mỗi người tham dự đều đóng vai trò chủ động trong việc kiến tạo giá trị.

Ngày đầu tiên (20/9) tập trung vào truyền cảm hứng và đồng kiến tạo, với các hoạt động như chia sẻ câu chuyện thành công. Sang ngày thứ hai (21/9), chương trình hướng đến lan tỏa và trao truyền, thông qua hoạt động Demo Day của các doanh nghiệp tiêu biểu, diễn đàn người trẻ tài năng, và công bố các chương trình hành động chiến lược tiếp theo.

Người tham dự không chỉ được kết nối với hệ sinh thái tri thức và nguồn lực đa dạng, mà còn có cơ hội khai mở tư duy, học hỏi chuyên sâu và nhận được hỗ trợ thiết thực để phát triển ý tưởng.