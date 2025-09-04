Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố cựu chủ tịch Công ty Tân Tân

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Quốc Tân về hai tội “Trốn thuế” và “Không chấp hành án”. Đồng thời, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Trần Quốc Tuấn (em trai ông Tân) và bà Châu Ngọc Phụng (vợ ông Tân) về tội “Không chấp hành án”.

Ông Trần Quốc Tuấn (em trai ông Tân) tại phiên tòa.

Trước đó, ngày 29/7, TAND Khu vực 16 - TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan đến ủy quyền, giám định kế toán và trách nhiệm pháp nhân của Công ty Tân Tân.

Sau quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng xác định phạm vi ủy quyền của các bị can không bao gồm việc thi hành bản án số 7/2018 của TAND tỉnh Bình Dương cũ. Đồng thời, báo cáo kế toán, kiểm toán của Công ty Tân Tân giai đoạn 2009 - 2022 được cho là không đúng quy định pháp luật nên đã được tách ra để tiếp tục điều tra riêng về dấu hiệu chiếm đoạt tiền.

Đối với kết luận giám định thuế, Cơ quan CSĐT đã gửi văn bản đề nghị Cục Thuế TP.HCM giải thích nhưng đến nay chưa có phản hồi. Mặc dù vậy, cơ quan điều tra vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố ông Trần Quốc Tân.

Theo cáo buộc, ông Tân cố ý không thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật dù có đủ điều kiện để thi hành. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (nay thuộc TP.HCM) đã triển khai các bước buộc chấp hành, song ông Tân cùng các thành viên HĐQT vẫn phớt lờ, không thực hiện.

Không chỉ vậy, ông Tân còn bị cáo buộc cho thuê nhà, xưởng, kho của công ty nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, gây thất thu ngân sách hơn 1,497 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2014, Công ty Tân Tân cũng bán hàng hóa, nguyên vật liệu và thu phí gia công nhưng không ghi sổ sách, dẫn đến trốn thêm hơn 1,529 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo buộc trốn thuế là 3 tỷ đồng.

Từ kết quả điều tra, tại phiên tòa ngày 22/7, đại diện VKSND Khu vực 16 - TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Trần Quốc Tân từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù về tội “Không chấp hành án”, và từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”. Tổng hợp hình phạt đề nghị dành cho ông Tân là từ 4 năm đến 4 năm 9 tháng tù.

Đối với ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng, với vai trò thành viên HĐQT, VKS cho rằng cả hai có đủ điều kiện nhưng vẫn cố tình không thi hành bản án. Do đó, VKS đề nghị mức án từ 6 đến 9 tháng tù treo và 9 đến 12 tháng tù giam về tội “Không chấp hành án”.