Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầu

Ngày 29/8, VKSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng, truy tố Huỳnh Long Nhu (32 tuổi, quê TP.HCM) cùng 42 đồng phạm về các tội "Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc".

Theo cáo trạng, Huỳnh Long Nhu móc nối với một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ - được xác định là "ông trùm" tổ chức đường dây đánh bạc bằng tiền kỹ thuật số USDT, ETH, Naga. Từ đây, Nhu lôi kéo 3 anh em ruột và nhiều đồng phạm tham gia điều hành.

Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, lúc bị bắt. (Ảnh: CACC)

Trong đó, Nhu cùng em trai Huỳnh Long Tứ (27 tuổi), em gái Huỳnh Thị Hạ Tây và 9 người khác bị truy tố cả hai tội danh. Còn Huỳnh Long Bạch ( 34 tuổi - Bạch cũng là em của Nhu) cùng 20 bị can khác bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Riêng "ông trùm" người Ấn Độ cùng một số nghi can khác đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy tìm.

Lực lượng chức năng nhận định, vụ án được đánh giá có quy mô đặc biệt lớn, bị triệt phá cuối năm 2021. Sau gần 4 năm điều tra với 15 lần điều tra bổ sung, đây là lần đầu VKSND TP.HCM ra cáo trạng.

Kết quả điều tra cho thấy tổng số tiền đánh bạc khoảng 3,8 tỷ USD (gần 88.000 tỷ đồng). Riêng Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, còn Huỳnh Long Bạch hơn 44 tỷ đồng. Số tiền này được "rửa" bằng việc mua bất động sản, ô tô và chuyển ra nước ngoài.

Cáo trạng xác định, anh em Nhu lợi dụng kẽ hở pháp luật khi tiền kỹ thuật số chưa được công nhận tại Việt Nam để thành lập công ty công nghệ, lôi kéo nhiều người tham gia. Để thu lợi bất chính, anh em Nhu thuê các chuyên viên IT, cả người nước ngoài, để thiết kế và vận hành 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com. Trong đó, Nhu điều hành Swiftonline.live, còn Bạch quản lý Nagaclubs.com.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2020, các trang này đã thu hút khoảng 25 triệu tài khoản, riêng Swiftonline.live có gần 20.000 tài khoản thường xuyên hoạt động. Để tránh bị phát hiện, nhóm của Nhu và Bạch liên tục thay đổi tên miền.

Đường dây hoạt động theo mô hình đa cấp, cam kết lợi nhuận 1-1,5% mỗi ngày, thậm chí hoàn tiền nếu cá cược "có bảo hiểm". Người chơi giới thiệu thêm thành viên sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý. Các thành viên cũng được phân chia nhóm trên Telegram để hướng dẫn cách chơi và quản lý khung giờ.

Người chơi phải mua USDT, ETH trên các sàn Remitano, Binance… rồi chuyển vào ví điện tử trên website. Hệ thống sẽ nạp tiền vào tài khoản game, quy định tối thiểu 20 USDT để được tham gia. Người chơi thắng có thể rút tiền về ví, nhưng Swiftonline.live chỉ cho rút khi số dư từ 20 USDT trở lên.

Với Nagaclubs.com, tiền số nạp vào được quy đổi sang Naga (1 Naga = 10 USDT) để đánh bạc. Đường dây này còn chia đại lý thành 10 cấp, từ VIP 1 đến VIP 10, tùy theo số lượng người chơi và số tiền đánh bạc. Hoa hồng được thanh toán tự động bằng tiền số vào tài khoản game.