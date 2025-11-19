Con nhà tài phiệt Hàn Quốc không còn chạy theo 'hôn nhân chính trị'

(VTC News) -

Theo Korea Herald, dữ liệu gần đây cho thấy gần một nửa số cuộc hôn nhân của thế hệ trẻ trong các gia đình điều hành tập đoàn ở Hàn Quốc hiện là với người thừa kế của các gia đình tài phiệt khác. Đây là sự thay đổi so với xu hướng kết hôn với giới tinh hoa chính trị trước đây.

Thời đại của những cuộc hôn nhân chính trị ở Hàn Quốc, khi giới siêu giàu tạo dựng mối quan hệ với giới quyền lực thông qua hôn nhân, đã thay đổi. (Ảnh minh họa)

Công ty theo dõi doanh nghiệp địa phương CEO Score phân tích cuộc hôn nhân của 380 người từ 81 gia đình chaebol (cách gọi tài phiệt ở Hàn Quốc) và phát hiện ra rằng 46,5% thế hệ thứ tư và thứ năm của các gia đình này sẽ kết hôn với người thuộc các gia đình kiểm soát các tập đoàn khác. Con số này phản ánh xu hướng gia tăng so với 34,5% ở các cuộc hôn nhân của thế hệ thứ hai.

Ví dụ, theo CEO Score, Tập đoàn LS thiết lập "mạng lưới hôn nhân" với bảy tập đoàn, bao gồm Doosan, Hyundai Motor, OCI, BGF, Sampyo, Sajangjo và Poom Dongkuk Steel (KISCO Holdings). LG và GS Group mỗi tập đoàn được kết nối với bốn tập đoàn thông qua mạng lưới hôn nhân, trong khi Hyundai Motor và Taekwang mỗi tập đoàn được kết nối với ba tập đoàn.

Nhiều thành viên của các gia đình tập đoàn cũng kết hôn với những người không có xuất thân kinh doanh nổi bật, tăng từ 29,3% ở thế hệ thứ hai lên 37,2% ở thế hệ thứ tư và thứ năm. Nghề nghiệp của những người không có xuất thân kinh doanh này bao gồm cả phát thanh viên, vận động viên và những ngành khác.

Ngược lại, tỷ lệ kết hôn giữa các nhân vật trong chính trị hoặc chính phủ với các gia đình chủ sở hữu tập đoàn đã giảm từ 24,1% ở thế hệ thứ hai xuống còn 6,9% ở thế hệ thứ tư và thứ năm.

24,2% các cuộc hôn nhân liên quan đến chaebol trước năm 2000 là với những người trong giới chính trị hoặc trong chính phủ, nhưng con số này giảm xuống còn 7,4% trong thiên niên kỷ mới.

"Việc kết hôn với các chính trị gia hoặc quan chức chính phủ từng hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá khứ. Nhưng hiện nay, việc làm như vậy đi kèm với nguy cơ (doanh nghiệp) bị giám sát và quản lý cao hơn", báo cáo cho biết.

Trước đây, nhiều ông trùm kinh doanh thiết lập mối quan hệ cá nhân với các nhân vật nổi bật trong chính trị hoặc chính phủ Hàn Quốc, đặc biệt là trong giai đoạn những năm 1980. Ví dụ như Chung Mong-joon, con trai của nhà sáng lập Tập đoàn Hyundai Chung Ju-yung, kết hôn với Kim Yeong-myeong, con gái của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Kim Dong-jo, vào năm 1979.

Một trường hợp đáng chú ý khác là cuộc hôn nhân năm 1988 của Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won với Roh Soh-yeong, con gái của Tổng thống Roh Tae-woo lúc bấy giờ. Cặp đôi này mới hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng trước và hiện đang trải qua một vụ kiện tụng đình đám về việc phân chia tài sản hôn nhân.

Cố chủ tịch Tập đoàn Hanjin Cho Yang-ho cũng từng kết hôn với Lee Myung-hee, cố vấn của Jeongseok Enterprise và là con gái của cựu thứ trưởng bộ giao thông vận tải Hàn Quốc.