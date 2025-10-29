Cô gái lấy bệnh nhân ung thư để 'xin' thận ghép và cái kết như chuyện cổ tích

(VTC News) -

Giữa những câu chuyện bi thương về bệnh tật, chuyện tình yêu của Wang Xiao và Yu Jianping ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vốn nổi tiếng từ năm 2014 lại một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người xúc động vì chuyện tình này bắt đầu từ tuyệt vọng nhưng lại kết thúc bằng hạnh phúc.

Khi được chẩn đoán mắc bệnh urê huyết, Wang (khi đó 24 tuổi) được bác sỹ thông báo rằng cô chỉ còn sống khoảng 1 năm nếu không được ghép thận. Không có người thân nào tương thích để hiến tặng, cô gái trẻ rơi vào tuyệt vọng.

Một bệnh nhân cùng phòng gợi ý cô thử tìm người có nhóm máu phù hợp trong cộng đồng mắc bệnh hiểm nghèo. Cô nghe theo và đăng một bài viết mong muốn kết hôn trong nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, với dòng chữ tha thiết: “Em sẽ chăm sóc anh thật tốt sau khi kết hôn. Xin anh hãy tha thứ cho em, em chỉ muốn sống thôi".

Lời kêu cứu ấy chạm đến trái tim chàng trai Yu Jianping, khi đó 27 tuổi, đang chống chọi với bệnh u tủy tái phát. Anh từng là giám đốc kinh doanh, mất mẹ sớm, cha phải bán nhà để lo chi phí điều trị. Khi biết nhóm máu của mình trùng khớp với Wang, Yu liên lạc với cô.

Tháng 7/2013, họ đăng ký kết hôn lặng lẽ, thống nhất giữ bí mật chuyện này. Theo thỏa thuận, Yu sẽ hiến một quả thận cho vợ nếu anh qua đời, còn Wang sẽ chăm sóc anh và phụng dưỡng cha anh.

Họ quyết định giữ kín mối quan hệ của mình, đồng ý rằng sau khi Yu qua đời, anh sẽ hiến một quả thận của mình cho Wang. (Ảnh: Baidu)

Nhưng khi cùng đối phó với bệnh tật, điều không ngờ đã xảy ra là họ yêu nhau thật sự. Wang thường đùa giỡn, kể chuyện khiến Yu bật cười, còn anh kiên nhẫn nấu súp, đưa cô đi chạy thận. Sự lạc quan của cô tiếp thêm năng lượng cho anh, còn lòng kiên cường của anh khiến cô thấy cuộc đời vẫn đáng sống.

Cảm động trước nghị lực của chồng, Wang bắt đầu làm hoa để bán ven đường nhằm gây quỹ cho anh ghép tủy. Trên mỗi bó hoa, cô viết những tấm thiệp kể câu chuyện của họ, khiến nhiều người ghé lại ủng hộ. Nhờ đó, cô quyên góp được tới 500 nghìn nhân dân tệ (hơn 1,8 tỷ đồng), đủ để anh có tiền phẫu thuật.

Tháng 6/22014, sức khỏe của cả hai bắt đầu chuyển biến tích cực. Ca ghép tủy của Yu thành công. Còn Wang, nhờ tinh thần lạc quan và chế độ điều trị ổn định, đã giảm số lần chạy thận từ hai lần một tuần xuống chỉ còn một lần mỗi tháng. Các bác sỹ thậm chí nói rằng cô có thể không cần ghép thận nữa.

Đến tháng 2/2015, cặp đôi quyết định tổ chức lễ cưới chính thức để kỷ niệm hành trình kỳ diệu của mình. Họ mời bạn bè và người thân đến dự, không chỉ để ăn mừng tình yêu mà còn để tri ân cuộc sống.

Câu chuyện xúc động của Wang và Yu nhanh chóng lan truyền khắp Trung Quốc, truyền cảm hứng về nghị lực, lòng nhân ái và tình yêu vượt lên bệnh tật. Vào năm 2024, câu chuyện này được chuyển thể thành bộ phim “Viva La Vida”, thu hút hơn 276 triệu nhân dân tệ (1.023 tỷ đồng) doanh thu phòng vé và gây tiếng vang mạnh mẽ.

Hiện tại, cặp đôi sống bình yên tại thành phố Tây An, cùng điều hành cửa hàng hoa nhỏ, biểu tượng của tình yêu mà Wang từng ươm mầm bên vệ đường năm nào.

Trên mạng xã hội, nhiều người xúc động bình luận: “Một cuộc hôn nhân nảy sinh từ tuyệt vọng đã trở thành phép màu của tình yêu".