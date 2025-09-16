Cảnh anh Tây 'phê hết cỡ' khi nằm võng ở Việt Nam gây bão TikTok

(VTC News) -

Không phải danh lam thắng cảnh, không phải đặc sản sang chảnh, thứ khiến một du khách nước ngoài phải thốt lên “Oh My God” ở Việt Nam lại chỉ là… chiếc võng bình dị.

Lần đầu được trải nghiệm nằm võng và ngủ trưa theo đúng phong cách người Việt, anh Tây này quá ấn tượng với cảm giác đung đưa êm ái, lập tức chia sẻ khoảnh khắc này lên trang TikTok cá nhân với dòng chú thích bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt: “Oh My God, võng là điều tuyệt vời mà tôi tìm thấy ở Việt Nam”.

Anh Tây đăng ảnh nằm võng ở Việt Nam gây sốt mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải bằng tài khoản @zachhueston1, hình ảnh giản dị này “làm mưa làm gió” trên TikTok, nhanh chóng đạt 2 triệu lượt xem, gần 300 nghìn lượt thả tim, 10 nghìn bình luận và 7,6 nghìn lượt chia sẻ.

Với người Việt ở các vùng quê và đặc biệt là miền Tây, chiếc võng là một phần của đời sống. Hình ảnh chiếc võng treo trước hiên nhà, dưới gốc cây, hay giữa hai thân cột nằm trong ký ức của bao người. Võng trở thành chiếc giường tuổi thơ của nhiều thế hệ. Người ta nằm võng không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để trò chuyện, để hóng gió, thư giãn...

Chiếc võng quen thuộc là thế nhưng dưới con mắt của khách du lịch nước ngoài, nằm võng là trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Cảm giác đong đưa đưa nhẹ nhàng giúp dễ ngủ, cộng thêm khung cảnh miền Tây sông nước khiến anh Tây này cảm thấy như được “lạc vào thiên đường thư giãn”. Chính sự khác biệt trong góc nhìn này khiến bài đăng của anh nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ.

Nhiều người hài hước đùa: “Chào mừng anh đã gia nhập hội ghiền võng, một khi đã nằm là khó dứt ra lắm nha”. Có người ghép đôi võng với cà phê sữa đá như một "cặp bài trùng đặc sản" chỉ có ở Việt Nam: “Combo quốc dân của dân Việt: võng + cà phê = hết sảy”.

Không ít cư dân mạng pha trò bằng cách chơi chữ với những câu nửa Việt nửa Anh như: “6 (xấu) hoắc vậy trời, you so beautiful (bạn thật xinh đẹp)” hay “Có vậy cũng đăng, your videos are very interesting (video của bạn rất thú vị)”.

Tưởng anh Tây không hiểu sự "ngoắt nghéo" này của ngôn ngữ, không ngờ anh đáp lại một cách trôi chảy bằng tiếng Việt, thậm chí còn khéo léo hơn cả dân bản địa: "Chưa biết ai 6 hơn ai". Điều này khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú và lại “thả tim” rầm rộ.

Cách đối đáp của chàng Tây chứng tỏ anh rất rành tiếng Việt.

Cũng bằng tài khoản @zachhueston1, du khách này đăng một clip khác lên TikTok bày tỏ sự thích thú khi phát hiện thói quen ngủ trưa rất đặc trưng ở miền Tây. Anh đặt câu hỏi đầy tò mò: “Tại sao mọi người miền Tây lại thích ngủ trưa đến vậy?” kèm theo cảnh cả gia đình cùng chìm vào giấc ngủ. Người thì đung đưa trên võng, người nằm dài trên ghế, người lại chọn chiếc giường đơn giản trong góc nhà.

Hình ảnh quen thuộc và bình dị với người Việt ấy, qua góc nhìn của anh, bỗng trở nên vừa thú vị vừa ấm áp, khiến nhiều khán giả nước ngoài thích thú được biết thêm một nếp sinh hoạt quen thuộc của người Việt, còn người Việt thì càng yêu mến quê hương. “Thấy người nước ngoài thích võng, tự dưng thấy tuổi thơ của mình đáng trân trọng hơn hẳn”, một người dùng TikTok bình luận.

@zachhueston1 là tài khoản có tiếng trong cộng đồng TikTok với những video trải nghiệm đời sống Việt Nam. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ mình là rể miền Tây, vợ người Cần Thơ. Từ việc ăn phở, uống cà phê sữa đá cho đến đi chợ quê, anh đều ghi lại đầy hứng khởi. Anh không chỉ thưởng thức mà còn giới thiệu chi tiết bằng tiếng Việt. Cả người Việt lẫn người nước ngoài đều là khán giả của anh.

Anh nghiện món cà phê ở Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Chàng rể Tây của đất Cần Thơ này đã học tiếng Việt nhiều năm và ngày càng sử dụng thành thạo. Thời gian gần đây, anh liên tục cập nhật loạt hình ảnh và clip về ẩm thực, sinh hoạt và cảnh quan sông nước quê vợ, kèm nhạc nền là những ca khúc Việt Nam quen thuộc. Chính sự hòa nhập này giúp anh trở nên gần gũi hơn với người bản xứ, đồng thời thu hút thêm sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.