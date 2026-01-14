Chuyến đi chuẩn bị đám cưới hóa thảm kịch trên cao tốc Thanh Hóa

(VTC News) -

Liên quan vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc ở Thanh Hoá làm 10 người thương vong, lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, tất cả các nạn nhân đều là người địa phương, có mối quan hệ ruột thịt, họ hàng, anh em thân thiết. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 11 người di chuyển ra một tỉnh phía Bắc để thăm nhà thông gia, chuẩn bị cho đám cưới sắp tới.

Có 4 người tử nạn được xác định là ông P.Đ.N (60 tuổi); ông T.Q. (64 tuổi) và em V.Đ.Q.A. (17 tuổi) cùng trú thôn Minh Hương (xã Đồng Lộc) và ông H.B.A. (50 tuổi, trú thôn Đình Cương, xã Đồng Lộc) và 6 người khác bị thương.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, sáng 14/1, đơn vị tiếp nhận nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn vào cấp cứu. Trong số này có một người được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện. Bốn bệnh nhân bị đa chấn thương nặng gồm Đ.V.N. (SN 1956), Đ.H. (SN 1962), T.A.V. (SN 1968) và Đ.V.H. (SN 1972) được chuyển gấp ra bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội để tiếp tục điều trị, một số người còn lại bị thương nhẹ, chỉ cần sơ cứu, không phải nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 10 người thương vong trên cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 tỉnh Thanh Hoá. (Ảnh: ĐÌNH ANH)

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá phối hợp, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc (xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) làm 10 người thương vong.

Theo báo cáo sơ bộ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h40 ngày 14/1 tại Km số 334+300 cao tốc Bắc - Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45).

Vào thời điểm trên, anh P.V.Tr. (SN 1986, ngụ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lái ô tô khách mang biển số 38C-229.xx theo hướng Nghệ An - Hà Nội, trên xe chở theo 11 người. Khi đến đoạn đường trên, xe khách tông vào đuôi xe tải biển số 35A-463.xx do anh Bùi Văn H. (SN 1990, ngụ xã Phú Sơn, Ninh Bình) điều khiển đang dừng đỗ phía trước.

Cùng lúc, ô tô biển số 36RM-001.xx do anh Trịnh Khắc H. (SN 1989, ngụ xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển từ phía sau lao tới tông vào ô tô khách làm 4 người trên xe khách tử vong, 6 người khách bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, vụ tai nạn chỉ cách nút giao Đồng Thắng (xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) khoảng 700 m, các xe được phân luồng theo hướng khác. Tại khu vực này, không có điểm dừng chờ khẩn cấp, điểm xảy ra tai nạn thuộc làn đường sát với hàng rào bảo vệ cao tốc.