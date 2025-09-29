Chứng khoán ngày 29/9: VIC, VHM kéo VN-INdex tăng

(VTC News) -

Chốt phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 5,78 điểm (+0,35%) lên 1.686,48 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt gần 28.314 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,009 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh. Ngược lại, chỉ số HNX-Index mất 0,91 điểm (-0,33%) xuống 275,15 điểm; UPCoM-Index giảm 1,34 điểm (-1,21%) xuống 109,29 điểm.

Đáng chú ý, đóng góp tích cực cho đà tăng phiên giao dịch hôm nay là các cổ phiếu như: VIC (+5,37%), VHM (+2,93%), GEX (+4,53%), HDB (+2,49%), SHS (+2,43%), VPB (+2,3%).

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chủ yếu tập trung ở VJC (-2,11%), SHB (-2,33%), SSI (-1,18%), FPT (-2,05%), DGC (-1,47%) và một số mã giảm nhẹ khác, nhưng biên độ nhìn chung không lớn.

Sàn HoSE ghi nhận 86 mã tăng và 233 mã giảm, 55 mã đứng giá tham chiếu.

VN-Index tăng 5,78 điểm lên 1.686,48 điểm.

Dòng vốn ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, gây áp lực lớn lên thị trường. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.348 tỷ đồng nhưng bán ra tới 3.097 tỷ đồng, giá trị bán ròng đạt 749 tỷ đồng. Khối lượng bán ròng hơn 27,26 triệu cổ phiếu.

Tâm điểm bán ròng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản cao. SSI dẫn đầu với giá trị bán ròng -174,64 tỷ đồng, tiếp đến là DIG (-138,27 tỷ đồng), VNM (-114,5 tỷ đồng), MBB (-81,12 tỷ đồng), DXG (-87,71 tỷ đồng). Ngoài ra, SHB (-60,19 tỷ đồng), MWG (-57,47 tỷ đồng), PDR (-63,88 tỷ đồng), VIX (-79,25 tỷ đồng) và MSN (-47,71 tỷ đồng) cũng ghi nhận áp lực bán đáng kể.

Trước đó, tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 8,06 điểm (0,49%) lên 1.668,75 điểm, HNX-Index tăng 0,48 điểm (0,17%) đạt 276,54 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,12 điểm (0,11%) xuống 110,51 điểm. Động lực chính đến từ bộ đôi cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC và VHM. Dù hạ nhiệt so với mức đỉnh trong phiên nhưng cả hai mã vẫn tăng trên 4%.