Thị trường chứng khoán biến chuyển thế nào nếu được nâng hạng?

(VTC News) -

Nhiều cổ phiếu bứt phá

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới kỳ đánh giá nâng hạng của FTSE Russell (một tổ chức đánh giá, xếp hạng thị trường chứng khoán toàn cầu) vào đầu tháng 10 tới.

Theo các chuyên gia, nếu được nâng hạng, thị trường sẽ có nhiều biến chuyển và có thể hút dòng vốn lớn.

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích, Khối khách hàng cá nhân, Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam - cho biết, hiệu ứng nâng hạng luôn thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Chứng khoán Yuanta Việt Nam đã tiến hành thống kê lại diễn biến thị trường chứng khoán ở các quốc gia được FTSE Russell xem xét nâng hạng trong thời gian gần đây là: Kuwait, Saudi Arab, Romania.

Với Kuwait, sau thông báo vào tháng 9/2017, thị trường giảm mạnh trong ba tháng đầu. Nguyên nhân là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và tác động tiêu cực của giá dầu đến nền kinh tế.

Saudi Arabia sau khi được FTSE công bố nâng hạng vào tháng 3/2018, chỉ số chứng khoán tăng tới 20% trong năm đầu.

Romania sau thông báo nâng hạng thị trường vào tháng 9/2019, chứng khoán giảm mạnh do cú sốc COVID-19, có lúc mất tới 25%, sau đó phục hồi ấn tượng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao nếu được nâng hạng? (Ảnh minh họa: Báo Nhân dân).

"Việc nâng hạng thường mang lại hiệu ứng tích cực trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn thì diễn biến thị trường chứng khoán sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố vĩ mô (chính sách tiền tệ, giá dầu, chính trị....) và đến từ yếu tố nội lực. Ở giai đoạn hiện nay, việc Fed giảm lãi suất sau thời gian duy trì lãi suất cao có thể là yếu tố hỗ trợ tích cực cho câu chuyện nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam", ông Minh cho hay.

Cũng theo ông Minh, một vấn đề đáng chú ý là tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại thị trường chứng khoán Việt Nam giảm xuống chỉ còn 12%. Điều này chủ yếu do chênh lệch lãi suất USD/VNĐ, xu hướng đầu tư vào công nghệ toàn cầu, thiếu hàng hóa mới và giới hạn room ngoại.

Do đó, việc Fed giảm lãi suất cùng với việc làn sóng IPO và phát triển các sản phẩm tài chính trên thị trường chứng khoán sẽ là những động lực sớm thu hút khối ngoại quay trở lại.

Đồng quan điểm, ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) - cũng cho rằng, hiệu ứng nâng hạng đã phần nào được phản ánh vào thị trường trong giai đoạn cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Điều này khiến đà tăng chậm lại và áp lực chốt lời diễn ra mạnh ngay trước kỳ nghỉ lễ 2/9.

Càng gần đến ngày công bố chính thức, tác động từ thông tin nâng hạng sẽ càng lớn. Ông Sơn kỳ vọng ngày 7/10, FTSE Russell sẽ thông báo Việt Nam đạt chuẩn nâng hạng và thị trường chứng khoán có những pha bùng nổ.

Ông cũng cho biết, thông tin nâng hạng sẽ là bệ đỡ tiếp theo cho tăng trưởng trong quý IV. Những cổ phiếu liên quan đến dịch vụ tài chính, chứng khoán và ngân hàng có thể lấy lại nhịp tăng bứt phá.

Sau thông tin nâng hạng, thị trường sẽ tiếp tục đón nhận kết quả kinh doanh. Thường những doanh nghiệp có kết quả tốt thì cổ phiếu sẽ tăng giá trước từ 15 đến 20 ngày. Đây là một yếu tố để nhà đầu tư lưu ý nhằm chuẩn bị một danh mục tốt trong thời gian sắp tới.

Đón đợi dòng tiền lớn

Ông Lê Thành Hưng - Giám đốc Đầu tư, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam - chia sẻ, nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên “Thị trường mới nổi” trong tháng 10 năm nay thì triển vọng sẽ rất tích cực.

Tác động đầu tiên là một lượng vốn đáng kể từ các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm các quỹ ETF (dự kiến khoảng 1 tỷ USD) và quỹ chủ động sẽ rót vào thị trường Việt Nam. Việc này sẽ làm thanh khoản thị trường tăng mạnh, giúp cải thiện khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, lo ngại về thuế quan từ Mỹ đã giảm bớt, giúp duy trì sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam và sự ổn định của dòng vốn FDI.

Ông Hưng cũng tin tưởng về triển vọng tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa cuối năm 2025, dựa trên triển vọng tăng trưởng kinh tế tốt, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng và tiềm năng từ việc nâng hạng thị trường.

Chính phủ được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công và duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng với tăng trưởng tín dụng ở mức 16% để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay ở mức 8,3-8,5%.

Ông Võ Văn Huy, Trưởng Phòng Khách hàng cao cấp, Công ty Chứng khoán DNSE, nhận định, khả năng cao thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng trong kỳ xem xét sắp tới của FTSE Russell, dự kiến ngày 7/10.

"Nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ thụ động theo dõi chỉ số FTSE sẽ đổ vào Việt Nam. Tính cả các quỹ chủ động thì con số này sẽ lên đến 10,4 tỷ USD. Theo HSBC, khoảng 38% quỹ châu Á, 30% quỹ đầu tư mới nổi đã nắm giữ cổ phiếu Việt Nam nên dòng vốn theo dõi có thể không đột biến song nhìn chung, việc nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ khiến dòng vốn ngoại lẫn nội đều rất tích cực", ông Huy phân tích.