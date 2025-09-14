(VTC News) -

Sau khi tạo đỉnh ngắn hạn đầu tháng 9, VN-Index tuần qua tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh, có thời điểm rơi hơn 40 điểm về sát vùng 1.600. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng đã giúp thị trường hồi phục trong 4 phiên liên tiếp cuối tuần. Kết tuần, VN-Index tăng nhẹ 0,02%, đóng cửa tại 1.667,26 điểm, lấy lại toàn bộ số điểm đã mất.

Theo SSI Research, thị trường chứng khoán Việt Nam đang mang lại tỉ suất thu nhập 7,7%, vượt trội so với các kênh đầu tư chính như gửi ngân hàng (lãi suất phổ biến 5 - 6%), bất động sản (tỉ suất cho thuê 3 - 4%) và vàng (sau các đợt tăng giá gần đây).

Do đó, nhịp điều chỉnh mạnh nếu xảy ra trong thời gian tới có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu cho tầm nhìn đầu tư dài hạn. Triển vọng này được củng cố bởi kỳ vọng tăng trưởng GDP hai chữ số trong 5 - 10 năm tới, được thúc đẩy bởi sự cải cách thể chế toàn diện và định hướng đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó là triển vọng tăng trưởng lợi nhuận vững chắc trên 14%/năm trong giai đoạn 2025 - 2026, triển vọng nâng hạng thị trường giúp thu hút thêm dòng vốn quốc tế và chính sách tiền tệ hỗ trợ, duy trì môi trường lãi suất thuận lợi cho thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích, công ty chứng khoán Agriseco nhận định, VN-Index ở thời điểm hiện tại đã trải qua giai đoạn tăng tương đối nhanh kể từ đầu quý III/2025 mà chưa thực sự có nhịp điều chỉnh đáng kể. Ông cho rằng để thị trường tiếp tục xu hướng tăng vững chắc, cần có nhịp tích lũy trở lại; và ở thời điểm hiện tại, VN-Index đang dần hình thành vùng tích lũy trong biên độ 1.630 - 1.700 điểm giúp thị trường củng cố xu hướng tăng một cách vững chắc hơn.

Chứng khoán tuần tới: VN-Index có thể lấy lại trạng thái cân bằng.

Về việc đâu là đỉnh cao mà VN-Index có thể hướng tới, ông Khoa cho rằng, VN-Index có thể vượt mốc 1.700 điểm trong các tháng cuối năm nhưng cần thêm thời gian tích lũy và củng cố vùng nền giá hiện tại trong vùng biên độ 1.630 - 1.700 điểm. Các phiên giao dịch với biên độ lớn sẽ diễn ra, thử thách tâm lý nhà đầu tư.

Trong giai đoạn tới, nếu các thông tin tích cực xuất hiện hỗ trợ thị trường như Fed hạ lãi suất, nâng hạng thị trường thành công, đây sẽ là tiền đề quan trọng để tâm lý thị trường cải thiện và VN-Index hướng đến chinh phục các mốc điểm số cao mới.

Cũng theo ông, trong tuần giao dịch tới, VN-Index có thể lấy lại trạng thái cân bằng sau nhịp điều chỉnh và dòng tiền có thể quay trở lại thị trường, tìm đến các nhóm ngành có câu chuyện đầu tư thời gian tới.

Trong các phiên giao dịch cuối tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công đang thu hút được dòng tiền sau những thông tin về việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công các tháng cuối năm.

Nhóm này có thể tiếp tục diễn biến tích cực và thu hút dòng tiền trong tuần tới. Các nhóm dẫn dắt trong nhịp tăng mạnh của thị trường giai đoạn tháng 7, tháng 8 như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đang có dấu hiệu chững lại khi đã tăng giá mạnh trước đó.

"Tôi cho rằng đây chỉ là nhịp điều chỉnh lành mạnh giúp cổ phiếu các nhóm này cân bằng trở lại sau giai đoạn tăng nóng. Đây có thể vẫn là nhóm dẫn dắt thị trường trong nhịp tăng tiếp theo, sau khi đã tích lũy và cân bằng trở lại. Bên cạnh đó, dòng tiền giai đoạn tới cũng có thể lan tỏa sang các cổ phiếu bluechips có triển vọng lợi nhuận tăng trưởng rõ nét thuộc các nhóm ngành như thép, bán lẻ…", ông Khoa nhận định

Chuyên gia đến từ Chứng khoán VPS đánh giá, thị trường vẫn trong pha tăng điểm lớn, cho dù diễn biến giao động điều chỉnh ngắn từ 5 – 8 phiên và phục hồi để tích lũy khu vực từ vùng hỗ trợ mạnh 1615 điểm dao động quanh khu vực 1660 – 1680 điểm, trước khi vượt lên khu vưc 1700 – 1750 điểm trong 1, 2 tuần tới.

Thanh khoản thấp cũng có thể hiểu được trong bối cảnh thị trường cần một chặng nghỉ đi kèm hiện tượng phân hóa của nhiều nhóm cổ phiếu. Thép, xây dựng xây lắp, dầu khí là những nhóm cổ phiếu giao dịch sôi động. Cơ hội đầu tư trên thị trường vẫn hiện hữu.

"Theo tôi, khu vực 1600 – 1615 điểm là vùng đáy của đợt điều chỉnh vừa rồi. Thị trường cần 3 – 5 phiên tích lũy thêm trước khi quy lên khu vực 1700 – 1750 – 1800 điểm", vị chuyên gia nhận định.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta cho rằng, thị trường tuần vừa qua tiếp tục tạo đáy khi chỉ số thoái lui về 1600 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản tuần thấp nhất kể từ tháng 7 (nếu không tính tuần nghỉ lễ 2/9) cho thấy sự phục hồi tương đối yếu và ủng hộ xu hướng đi ngang trong biên độ 1660-1700 điểm cho tới cuối tháng 9.

Không ngoại trừ khả năng VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh sâu hơn nếu dữ liệu vĩ mô cũng như báo cáo kinh doanh quý 3 không thuận lợi. Đây là thời điểm nóng chờ đợi những thông tin quan trọng trước khi dòng tiền có thể quay lại hoạt động mạnh mẽ hơn.

Cũng theo ông, sự phục hồi không diễn ra trên toàn bộ các mã ngành mà luân phiên phân hoá trong từng phiên giao dịch; điểm nhấn tuần qua là dòng tiền bắt đầu quay trở lại mạnh vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản đặc biệt trong ngành thép và bán lẻ tiêu dùng.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu phục hồi rõ rệt sau khi điều chỉnh về vùng hỗ trợ cứng, với mức giá chiết khấu hấp dẫn và có sự tham gia của dòng tiền gần đây để giải ngân trong tuần tới. Một số nhóm ngành đáng chú gồm bán lẻ, thép, ngân hàng và chứng khoán.