Chứng khoán có thể 'nén lò xo', nhà đầu tư nên làm gì?

(VTC News) -

Giằng co quanh 1.660 điểm

VN-Index trải qua tuần giao dịch 22/9 - 26/9 khá biến động với nhiều phiên tăng giảm biên độ lớn. Điểm tích cực là chỉ số chính đã hồi phục trở lại vùng 1.660 điểm, tương ứng tăng nhẹ 2 điểm so với cuối tuần trước.

Thị trường tuần qua cho thấy độ rộng nghiêng về điều chỉnh và tích lũy. Các nhóm ngành ghi nhận diễn biến tích cực như xây dựng, cùng với sự phục hồi ở bảo hiểm, dầu khí và khu công nghiệp. Ngược lại, nhiều nhóm ngành chủ chốt chịu áp lực điều chỉnh đáng kể như công nghệ-viễn thông, thép, bán lẻ, cảng, bất động sản, chứng khoán, phân bón - hóa chất. Sự phân hóa này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thiếu vắng các cơ hội rõ ràng.

Tuần tới, thị trường chứng khoán có thể sẽ ở trạng thái 'nén lò xo'. (Ảnh minh họa).

Dự đoán về diễn biến của thị trường tuần tới, chuyên gia của chứng khoán SHS nhận định, xu hướng ngắn hạn của VN-Index hiện tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm, tương ứng với vùng giá trung bình 20 phiên. Nhiều mã cổ phiếu sau khi tạo đỉnh cuối tháng 8 đã trải qua giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, hiện đang nỗ lực vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo đa số sẽ nỗ lực phục hồi lại gần vùng đỉnh cũ và có thể chịu áp lực bán trở lại. VN-Index kỳ vọng sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá hồi đầu tháng 9. Thị trường đang biến động trong biên độ hẹp sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài.

Về dài hạn hơn, chuyên gia của SHS cho rằng VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh, vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022.

"Để VN-Index cải thiện, thị trường cần có động lực tăng trưởng mới. Điều này dựa trên các yếu tố định giá cơ bản, triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và đánh giá thận trọng dựa trên dự tính kết quả kinh doanh quý III năm nay," báo cáo của SHS nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích của Chứng khoán Pinetree cũng cho rằng, xu hướng của VN-Index sẽ khá khó đoán khi thị trường đang trong trạng thái giằng co, thanh khoản suy giảm và dòng tiền chưa có sự lan tỏa rõ rệt. Tình trạng này khó kéo dài, khả năng cao nhóm ngân hàng sau hơn 10 phiên tích lũy với thanh khoản thấp sẽ sớm đưa ra tín hiệu xu hướng rõ ràng, qua đó quyết định hướng đi tiếp theo của VN-Index.

Trong tuần tới, ông Học dự báo nếu chưa có yếu tố mới khiến lực cầu gia tăng thì không ngoại trừ khả năng VN-Index có thể phải lùi về quanh 1.600 điểm để kéo các nhà đầu tư đang đứng ngoài tham gia vào thị trường. Song VN-Index cũng khó giảm quá sâu.

"Tôi nghiêng về kịch bản tích cực hơn là các cổ phiếu ngân hàng nhiều khả năng đang trong quá trình tạo đáy ngắn hạn, qua đó hỗ trợ VN-Index giữ nền giá và mở ra cơ hội thử thách đỉnh cũ trong thời gian tới", vị chuyên gia cho hay.

Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cũng cho rằng, xu hướng hiện nghiêng về biến động ngang lưỡng lự, với tâm lý thị trường sẽ chờ đợi các thông tin mới mang tính quyết định vận động, khi khả năng bứt phá hoặc tiếp tục hạ nhiệt đều có thể xảy ra.

"Theo tôi thị trường vẫn sẽ nghiêng về giao dịch thận trọng ngay cả khi kết quả nâng hạng được công bố, khi dòng vốn hiện chưa có nhiều khởi sắc. Nếu kết quả tích cực, thị trường chứng khoán được nâng hạng lên thị trường mới nổi, cũng cần theo dõi thêm động thái của khối ngoại. Các thông tin kỳ vọng trước đó đã được phản ánh nên sự chú ý sẽ hướng vào hoạt động mua vào thực tế hoặc tín hiệu từ các quỹ, tổ chức, như việc mở thêm tài khoản giao dịch mới. Điều này sẽ là cơ sở để thúc đẩy tâm lý cải thiện hơn.

Trường hợp kết quả diễn biến theo chiều hướng xấu, có thể gây áp lực bán mạnh lên thị trường, vì vốn dĩ dòng tiền đang vận động yếu. Nhóm chứng khoán, ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ chịu tác động trực tiếp từ diễn biến này", báo cáo của công ty phân tích.

Có nên đổ tiền vào thị trường?

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt - cho rằng, thị trường đang trong trạng thái “nén lò xo”. Thanh khoản thấp không hẳn là tiêu cực, mà phản ánh sự tích lũy năng lượng, chỉ cần một chất xúc tác mạnh, dòng tiền có thể quay lại nhanh chóng.

Chứng khoán có thể 'nén lò xo', nhà đầu tư nên làm gì? (Ảnh minh họa)

Bà dự đoán kịch bản của thị trường chứng khoán tới sẽ xảy ra 2 khả năng. Nếu được nâng hạng, thị trường chắc chắn sẽ được hưởng lợi về mặt tâm lý và kỳ vọng dòng vốn ngoại mới. Đây là cú hích quan trọng, mở ra cơ hội thu hút thêm hàng tỷ USD vào Việt Nam trong trung - dài hạn.

Nhưng cũng cần nhớ rằng, kỳ vọng này đã phần nào phản ánh vào nhịp tăng từ tháng 4 đến tháng 7/2025, khi VN-Index tăng hơn 600 điểm cùng thanh khoản kỷ lục. Vì vậy, phản ứng tăng giá ngay sau tin nâng hạng có thể chỉ mang tính ngắn hạn, trừ khi dòng tiền thật sự nhập cuộc mạnh.

Trong khi đó, nếu chưa được nâng hạng, thị trường có thể phản ứng tiêu cực trong ngắn hạn do hụt kỳ vọng, nhưng tôi tin rằng xu hướng trung - dài hạn vẫn tích cực. Lý do là Chính phủ đã và đang nỗ lực cải cách để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng và điều này sẽ tiếp tục là động lực cải thiện môi trường đầu tư.

"Tóm lại, nâng hạng có thể là một “chất xúc tác”, nhưng không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Thị trường chỉ có thể tăng bền vững khi dòng tiền thật sự quay lại. Nếu sau ngày công bố, thanh khoản không cải thiện đáng kể, nhà đầu tư nên giữ sự thận trọng", bà Thảo Như đưa ra lời khuyên.

Cũng theo bà, việc nhiều nhà đầu tư bắt đáy quanh vùng hỗ trợ 1.600 điểm là điều dễ hiểu, tuy nhiên, khi thanh khoản vẫn ở mức thấp, những lệnh mua này mang tính thăm dò nhiều hơn là dòng tiền lớn nhập cuộc.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, đây là cơ hội để xoay vòng vốn, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc kỷ luật: "Mua ở vùng hỗ trợ, bán khi hồi phục, không kỳ vọng quá cao".

Với nhà đầu tư dài hạn, mức 1.600 điểm chưa phải là “vùng giảm đủ sâu” để mua tích lũy mạnh. Thay vào đó, nên giải ngân thăm dò với tỷ trọng thấp và chỉ gia tăng khi có sự xác nhận từ thanh khoản và xu hướng.

"Bản thân tôi cũng đã giải ngân một phần nhỏ để thử sức thị trường nhưng vẫn giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp nhằm bảo toàn an toàn cho danh mục. Đây là giai đoạn cần kiên nhẫn hơn là nóng vội", bà Như chia sẻ.

Trong khi đó, chuyên gia đến từ Chứng khoán Asean cho rằng, với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu chỉ nên duy trì vị thế hiện tại đối với các cổ phiếu có giá vốn an toàn và đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn.

Trong khi đó, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể quan sát và chờ đợi các điểm giải ngân mới với các nhóm cổ phiếu đang có câu chuyện hỗ trợ (ngân hàng, chứng khoán, bất động sản...). Việc mua mới chỉ nên thực hiện theo hướng giải ngân từng phần.

Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, việc tăng tỷ trọng chỉ nên thực hiện khi thị trường xuất hiện pha giảm, ưu tiên quan sát nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2025 - 2026.

Chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán kiến thiết Việt Nam lại cho rằng, các phiên tuần tới, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục đi ngang với dòng tiền luân chuyển tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và bé ở các nhóm tăng mạnh trong tuần qua.

Vì vậy, nên ưu tiên giữ tỷ trọng cổ phiếu nhỉnh hơn và căn nhịp chỉnh của thị trường chung để gia tăng thêm các cổ phiếu đã mua và có lợi nhuận trong các phiên của tuần tới.