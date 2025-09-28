Chủ tịch Quốc hội hội đàm Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga từ ngày 28 - 29/9.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều nay, 28/9/2025, tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin đã tiến hành hội đàm.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga V. Volodin đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga.

Việt Nam - Liên bang Nga: Tiếp tục khai thông hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Volodin tại Việt Nam và nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Liên bang Nga tháng 9/2024; khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ chặt chẽ, tin cậy và hiệu quả giữa hai nước nói chung và tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện nói riêng, đặc biệt là trong năm hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong vòng một năm qua; đề nghị Duma Quốc gia Nga tăng cường hợp tác, phối hợp với Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến “Quốc hội thông minh”, hoàn thiện cơ sở pháp lý, ủng hộ và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hai nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân…

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga V. Volodin cảm ơn Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo dành cho Chủ tịch Duma Quốc gia V. Volodin và Đoàn đại biểu, chúc mừng Việt Nam đã đạt được kết quả phát triển kinh tế - xã hội hết sức ấn tượng và chúc Việt Nam sẽ triển khai thành công các nhiệm vụ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoạch định nhằm bảo đảm cuộc sống thịnh vượng, ấm no cho người dân.

Chủ tịch Duma Quốc gia V. Volodin khẳng định cá nhân ông và Duma Quốc gia Nga luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam, sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai nước không ngừng mở rộng các cơ chế và các hướng hợp tác mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin ghi nhận vai trò quan trọng của cơ chế hợp tác Ủy ban liên Nghị viện trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, cam kết cấp cao, đặc biệt là các nội hàm của Tuyên bố về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới được thông qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Putin và chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo đó, hai bên bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm tiếp tục khai thông hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, cũng như trong thúc đẩy hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Duma Quốc gia Quốc hội Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận về hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và tại Nga đã được hai bên ký kết trong chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga V. Volodin cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, hợp tác giáo dục - đào tạo, trong đó có việc Nga đào tạo cho Việt Nam những ngành nghề mà Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam.

Về hợp tác trên kênh nghị viện, hai Bên thống nhất ủng hộ các cơ quan chuyên môn hai nước tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc, đa dạng hơn các hình thức tiếp xúc để kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp; hoan nghênh các Cơ quan, Ủy ban của Quốc hội, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường giao lưu, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau; phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ về mặt pháp lý giúp hợp tác Việt Nam - Nga phát triển thuận lợi, mang lại lợi ích và kết quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Duma Quốc gia Quốc hội Nga cùng Quốc hội Việt Nam tạo cơ sở pháp lý và tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Nga và cộng đồng người Nga tại Việt Nam sinh sống, học tập và kinh doanh tại mỗi nước.

Cơ chế hợp tác liên nghị viện đã trở thành kênh hợp tác hiệu quả

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga. Phiên họp do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga V. Volodin đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc, hai Chủ tịch nhấn mạnh Phiên họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga đang phối hợp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2025 với nhiều hoạt động lớn và có ý nghĩa; nhất trí khẳng định cơ chế hợp tác liên nghị viện đã trở thành kênh hợp tác hiệu quả, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác then chốt, phù hợp với lợi ích của hai nước; khẳng định việc tổ chức các phiên họp của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện theo cơ chế định kỳ luân phiên hàng năm cho thấy quyết tâm của Cơ quan lập pháp hai nước trong việc củng cố, thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong chương trình làm việc, Phiên họp đã nghe báo cáo tổng hợp về tình hình hợp tác giữa hai nước và kết quả triển khai thực hiện các kết luận của Phiên họp lần 3 của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga, được tổ chức tại Liên bang Nga vào tháng 9/2024.

Đại biểu hai Bên đã tập trung thảo luận về 5 chủ đề trọng tâm: Công tác hỗ trợ về mặt lập pháp cho sự phát triển các mối quan hệ kinh tế - thương mại song phương; hoàn thiện môi trường kinh doanh và đầu tư; Công tác lập pháp, giám sát nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng; Vai trò của cơ quan lập pháp trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, nhằm xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình, hợp tác và phát triển; Công tác lập pháp, giám sát nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; Sự hỗ trợ của Quốc hội đối với việc tăng cường hợp tác nhân văn, trong đó có lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch.

Phiên họp đã diễn ra trong không khí tin cậy, thẳng thắn và xây dựng. Từ góc nhìn của các nhà lập pháp, các Đại biểu Quốc hội và Nghị sĩ của hai nước đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế và pháp luật, cùng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt là các lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm, thông qua tăng cường hợp tác nghị viện, phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận song phương, thúc đẩy giao lưu giữa các cơ quan chuyên môn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

Kết thúc Phiên họp, hai Bên đã thống nhất thông qua Thông cáo chung về kết quả của Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga, theo đó xác định rõ định hướng hợp tác liên nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới, phù hợp với tính chất quan hệ song phương và nhu cầu của cả hai Bên trong bối cảnh mới.

Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga sẽ được luân phiên tổ chức tại Liên bang Nga vào năm 2026.