Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga từ ngày 28-29/9/2025, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và đoàn đại biểu cấp cao đã tới thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Trong chương trình tham quan, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã được nghe thuyết minh khái quát về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, cũng như nghe giới thiệu về quy mô, thiết kế của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã tham quan các không gian trưng bày về sự ra đời quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước diễn ra tốt đẹp.
Đây cũng là chuyến thăm Việt Namlần thứ ba của ông Vyacheslav Volodin trên cương vị Chủ tịch Duma Quốc gia Nga.
Hiện tại, Việt Nam và Nga đang kỷ niệm nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thời gian qua, hai nước có nhiều hoạt động trao đổi đoàn sôi nổi như: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (tháng 5/2025); Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin thăm chính thức Việt Nam (tháng 1/2025); Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Vladimir Yakushev sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.