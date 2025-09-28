Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thời gian qua, hai nước có nhiều hoạt động trao đổi đoàn sôi nổi như: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (tháng 5/2025); Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin thăm chính thức Việt Nam (tháng 1/2025); Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Vladimir Yakushev sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.