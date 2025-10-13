Chính phủ quyết tâm giải quyết ngập lụt, ách tắc giao thông ở các đô thị

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề cập tại họp báo thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 13/10.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng đây là nhiệm kỳ "rất khác biệt, khắc nghiệt" với nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện và "hết sức ngoạn mục" trên nhiều lĩnh vực, được thế giới ghi nhận và Nhân dân đánh giá cao.

"Trong dịch COVID-19 hết sức khắc nghiệt, chúng ta đã bảo vệ Nhân dân an toàn. Mặc dù Việt Nam không phải quốc gia sản xuất ra vaccine nhưng chúng ta đã tiêm miễn phí cho toàn dân", Phó Thủ tướng Thường trực nói và nhấn mạnh sự thành công trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, từ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đến tăng cường đối ngoại.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh thành công của cuộc cách mạng tổ chức, sắp xếp lại giang sơn, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

"Cuộc cách mạng này là bước chuẩn bị để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với bộ máy tinh gọn, với không gian phát triển mới, với đội ngũ được chọn lọc và trong cuộc cách mạng này thì Chính phủ đã đóng góp rất lớn, đóng góp rất quan trọng và hết sức vất vả", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhắc đến điểm nhấn khi Đại hội Đảng bộ Chính phủ thông qua nghị quyết xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, những giải pháp đột phá.

Trong đó, phương hướng rất rõ ràng, rành mạch; mục tiêu có khát vọng vươn lên rất mạnh mẽ, với mục tiêu tăng trưởng 10% và GDP trên đầu người hơn 8.000 USD vào cuối nhiệm kỳ, đây là một thách thức rất lớn của Chính phủ.

Các chỉ tiêu rất tham vọng, các giải pháp toàn diện, rõ ràng và nhìn vào chương trình hành động, chúng ta thấy rõ con đường phải làm, những việc phải làm và có thể hình dung được đất nước ta cuối nhiệm kỳ, khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, sẽ có diện mạo, vị thế và tầm vóc của một nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người trên 8.000 USD.

Theo Phó Thủ tướng, Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những thách thức mà chúng ta phải đối mặt.

"Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế này. Đây là những việc phải làm, phải khắc phục cho bằng được. Chúng ta đang đứng trước rất nhiều thách thức diễn ra trong nhiều năm, Nhân dân chờ đợi như ngập lụt ở các đô thị, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, nhiễm mặn và thực tế mấy ngày hôm nay còn đặt ra câu chuyện đê điều ở phía Bắc. Đây cũng là điều mà Tổng Bí thư nêu ra và phải giải quyết trong nhiệm kỳ này. Tôi tin rằng khi chúng ta đã nhìn ra vấn đề và có giải pháp, có quyết tâm thì sẽ có lời giải và sẽ giải quyết được", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bước vào kỷ nguyên mới, theo Phó Thủ tướng, chúng ta đặt ra mục tiêu rất cao: tăng trưởng cao, thu nhập cao, nhiều dự án phải làm.

Nghị quyết của Đại hội, của Chính phủ cũng đã bám sát tinh thần dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Các giải pháp đột phá, tư duy mới, chủ trương mới, phong cách làm việc mới cũng đã được đề cập.

"Hành trang chúng ta mang vào nhiệm kỳ tới là quyết tâm rất cao, khát vọng phát triển, một tư duy đổi mới từ tư duy pháp luật, tư duy huy động vốn, đến những nhiệm vụ cần làm đều đã rất rõ ràng. Một loạt các nhiệm vụ mà khi thực hiện được thì chắc chắn nhiệm kỳ sẽ thành công", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, Đảng ủy Chính phủ phải xây dựng được đội ngũ vừa hồng, vừa chuyên, vừa chuyên nghiệp, vừa tận tâm tận lực, dám nghĩ dám làm, vừa bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm.