'Tăng trưởng trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030'

Mục tiêu trên được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu khi trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 13/10.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, tự lực, tự cường, tự tin, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Mục tiêu tổng quát được xác định là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong ASEAN...

"Từ phương hướng, mục tiêu tổng quát, Đảng bộ đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, về kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD", Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Về các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra cho nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Đảng bộ Chính phủ xác định công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ then chốt.

Lãnh đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các mặt công tác tổ chức, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ.

Cùng với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Đảng bộ Chính phủ sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm một cách chủ động, nắm chắc tình hình, không để có "khoảng trống", "vùng tối"; không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát; từng bước thực hiện "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu".

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện nhanh thể chế, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho sự phát triển. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Đảng bộ Chính phủ sẽ chỉ đạo tập trung hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội (100 km) và TP.HCM (100 km); tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; cảng hàng không, đường kết nối liên vùng, cảng biển, khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, không gian biển, phát triển các đô thị, vùng kinh tế, công nghiệp, khu kinh tế…

Cùng với đó là việc đầu tư các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ mới, an toàn; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế…

Đảng bộ Chính phủ cũng định hướng xây dựng "đổi mới sáng tạo" thành phong trào, xu thế của toàn dân - xây dựng quốc gia số; thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP", báo cáo chính trị nêu rõ.

Cùng với việc quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách Nhà nước, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết, Chính phủ sẽ chỉ đạo tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế…

Ngoài ra, lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tạo chuyển biến căn bản về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường; xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường ở cả đô thị và nông thôn, đặc biệt là ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TP.HCM...

Tháo gỡ vướng mắc gần 3.000 dự án

Khái quát nhiều kết quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết ngay sau khi Đảng bộ Chính phủ được thành lập, Đảng bộ Chính phủ đã khẩn trương, quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc "cách mạng" về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Sau sắp xếp, Chính phủ giảm 5 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ); giảm toàn bộ 30 tổng cục, 4.118 cục, vụ, chi cục và tương đương, 240 đơn vị sự nghiệp thuộc bộ; hoàn thành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

"Qua sắp xếp bộ máy, tinh giản 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên 39.000 tỷ đồng mỗi năm để đầu tư cho an sinh xã hội", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn số liệu.

Cũng theo báo cáo chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện với quyết tâm cao.

"Trong nhiệm kỳ đã triển khai trên 784.000 cuộc thanh tra. Qua đó kiến nghị thu hồi trên 424.000 tỷ đồng (tăng 86,6% so với cùng kỳ trước); chuyển cơ quan điều tra 1.762 vụ việc (tăng 258,8% so với cùng kỳ trước), 1.266 đối tượng (tăng 80,6% so với cùng kỳ trước)", Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác kiểm tra, thanh tra góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, Đảng bộ Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, kết quả năm sau cao hơn năm trước; đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu, đặc biệt hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.

Quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên trên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng trên 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần giai đoạn 2016-2020 và vượt mục tiêu đề ra (8,3 triệu tỷ đồng, tăng trên 15,6%). Quy mô thương mại tăng cao qua từng năm, đạt kỷ lục khoảng 850 tỷ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới; cán cân thương mại duy trì xuất siêu lớn...

Trong thực hiện ba đột phá chiến lược, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung lãnh đạo, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt đô thị, hạ tầng số…, mở ra không gian phát triển mới.

Đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành 3.200km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu là 3.000km) và 1.700km đường ven biển (đạt mục tiêu đề ra); cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án trọng điểm hạ tầng, công nghệ thông tin và năng lượng.

Theo Phó Thủ tướng, nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, 5 tổ chức tín dụng yếu kém và 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả nhiều nhiệm kỳ đã được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực.

"Đã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương giải quyết tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành, kinh doanh, tiếp tục đầu tư 1.154 dự án, cơ sở nhà đất với tổng giá trị khoảng 675.000 tỷ đồng. Đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha", Phó Thủ tướng nói.