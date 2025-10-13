Tổng Bí thư: Đã có 'hàng thẳng, lối thông' thì bây giờ phải 'bước đều, bước vững chắc'

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra khi phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 13/10.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư nêu rõ, nước ta phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ (dịch COVID-19, thiên tai, xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những thay đổi chính sách thương mại của một số đối tác lớn…).

Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng hành ủng hộ của cả hệ thống chính trị, Ban Cán sự đảng Chính phủ, nay là Đảng bộ Chính phủ thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đột phá trong hành động, tổ chức thực thi có trọng tâm trọng điểm, sát với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật.

Bên cạnh kết quả tích cực, Tổng Bí thư đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ.

"Kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro; cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng còn chậm; hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, hạ tầng số; thể chế pháp luật còn nhiều vướng mắc; phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính chưa thật mạnh mẽ... Nhiều vấn đề xã hội bức xúc như ngập úng, ùn tắc, an toàn giao thông, môi trường chưa được giải quyết căn cơ", Tổng Bí thư nói.

Theo đánh giá của Tổng Bí thư, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp, ngành có lúc chưa thật quyết liệt, chưa sâu sát; tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chưa đồng đều. Công tác chuẩn bị một số đề án, chương trình lớn còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Tổng Bí thư cho rằng, những hạn chế đó chính là bài học sâu sắc để Đảng bộ Chính phủ bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, khắc phục bằng được những yếu kém, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, đưa Đảng bộ Chính phủ thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

"Đại hội cần thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền - coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần được hoàn thành càng sớm càng tốt để chúng ta đã có 'hàng thẳng, lối thông' thì bây giờ phải 'bước đều, bước vững chắc' vào kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận, đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không gian phát triển được quy hoạch lại; nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá đang được triển khai.

Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái "tự chủ chiến lược", nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Trách nhiệm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ là hết sức nặng nề, với tư cách là lực lượng chủ chốt, tiên phong trong tổ chức thực hiện, trên tinh thần: Tất cả vì lợi ích của đất nước, của Nhân dân; Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, lắng nghe đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; Phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn xã hội, khơi dậy và huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển.

Đề cập đến các yêu cầu đối với Đảng bộ Chính phủ trong nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư trước tiên nhấn mạnh thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn; nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước. Thoát khỏi lối mòn, tư duy cũ, đề ra các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực chất. Tất cả vì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân.

Yêu cầu tiếp theo được Tổng Bí thư đưa ra là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "có tài, có tầm, có tâm"; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

"Chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ 'làm hết trách nhiệm' sang 'làm đến nơi đến chốn'. Cần có cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung, không để cơ quan Nhà nước, Chính phủ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người yếu kém, ngại va chạm", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về các công tác trọng tâm, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Chính phủ có vị trí đặc biệt trong hệ thống chính trị, là nơi quy tụ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược, nơi trực tiếp cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng bằng pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước.

"Do đó, Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các cấp ủy thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm 'không có vùng tối, vùng xám', 'khoảng trống, điểm mờ', 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ'; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân", Tổng Bí thư yêu cầu.

Đồng thời, Đảng bộ Chính phủ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bên trong các cơ quan; rà soát, bổ sung quy trình, quy chế làm việc; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác để bảo đảm thông suốt, hiệu quả, khắc phục tình trạng chậm trễ, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền. Hiệu quả hoạt động của Chính phủ chính là thước đo năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ Chính phủ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số; điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa linh hoạt, hiệu quả; tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn cho sản xuất kinh doanh; khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống và tạo đột phá ở các động lực mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn), tập trung xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, các ngân hàng yếu kém, bảo đảm sự lành mạnh, bền vững của hệ thống kinh tế - tài chính.

Theo Tổng Bí thư, phải xác lập mô hình tăng trưởng mới, đảm bảo phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính; từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược.

Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý, Đảng bộ Chính phủ giải quyết những khó khăn, những tồn đọng, nhất là ở những vùng sâu, vùng đô thị như Hà Nội, TP.HCM.

"Trong nhiệm kỳ này phải "thanh toán" được những vấn đề bức xúc như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt... trong thành phố. Những vấn đề này tồn tại nhiều năm nay rồi, nhiều nhiệm kỳ. Chúng ta quyết tâm xử lý dứt điểm trong nhiệm kỳ này. Tôi đề nghị Đảng bộ Chính phủ cùng với các địa phương quyết tâm làm được việc này. Mỗi một trận mưa, cứ mỗi mùa mưa đến Nhân dân rất lo lắng, rất băn khoăn. Không những ảnh hưởng đến đời sống mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, của các đô thị, các thành phố lớn", Tổng Bí thư nói.

Nhắc đến việc hàng năm nước ta phải hứng chịu hàng chục cơn bão với quy mô ngày càng phức tạp, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các cơ quan đánh giá lại công tác phòng, chống thiên tai hiệu quả đến đâu, cần phải đổi mới, cần phải làm những việc gì.

"Bão không thể tránh được, chúng ta phải chủ động trong việc phòng, chống. Cầu cống, đê sông, đê biển năm nào cũng phải làm nhưng không thể là những bao cát, một cơn bão thôi là làm lại từ đầu. Cần có những tính toán, quy mô như thế nào, kiên cố lên. Cứ bão đến là Nhân dân rất lo lắng. Phải tổng kết lại, Chính phủ phải chỉ đạo việc này", Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư yêu cầu chú trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực). Trong đó, thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược (giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị); nghiên cứu và triển khai các chương trình khai thác hiệu quả không gian vũ trụ, không gian biển và không gian ngầm nhằm mở ra những cơ hội phát triển kinh tế mới. Phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng. Đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế.

"Tôi rất hoan nghênh vừa qua Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ chỉ đạo Hà Nội, TP.HCM xây dựng những trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao. Chúng ta đang tính đến sẽ đăng cai Asiad, tiến tới là Olympic, các sự kiện thể thao thế giới...", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng ở tất cả các cấp học. Chú trọng phát triển, trọng dụng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư lưu ý phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế, xã hội; chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng xã hội văn minh, đoàn kết, tiến bộ; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao chất lượng y tế, an sinh xã hội; chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, phát triển con người toàn diện.

Tổng Bí thư đề nghị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, với trí tuệ và khát vọng vươn lên, Đảng bộ Chính phủ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới: hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, bài phát biểu của Tổng Bí thư ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, toàn diện, bao quát, tạo động lực, truyền cảm hứng, là nguồn động viên, khích lệ, cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ Chính phủ và hàng trăm nghìn đảng viên của Đảng bộ.

"Chúng tôi đặc biệt lưu ý và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan những khó khăn, vướng mắc và đặc biệt là những bức xúc của nhân dân liên quan ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lũ, ùn tắc giao thông… Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các bộ ngành, địa phương có những giải pháp đột phá; hiện đã xây dựng các đề án, dự án, huy động, bố trí nguồn lực và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để giải quyết các vấn đề này", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, Đảng bộ Chính phủ, các Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả, thực chất, không hình thức.

Đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nhân lên sức mạnh để toàn Đảng bộ Chính phủ cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.