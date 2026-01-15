Chiều nay, giá xăng dự báo quay đầu tăng sau 5 lần giảm liên tiếp

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng RON95 có thể tăng khoảng 120 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng khoảng 130 đồng/lít; dầu hỏa tăng khoảng 150 đồng/lít, dầu diesel có thể tăng khoảng 210 đồng/lít, dầu mazut tăng khoảng 250 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu sẽ có phiên tăng đầu tiên của năm 2026 và cũng là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp.

Giá xăng dự báo được điều chỉnh tăng vào chiều nay 15/1. (Ảnh: Minh Đức).

Trước đó, chiều 8/1 - kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026 - giá xăng E5 RON92 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 18.233 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 357 đồng/lít, không cao hơn 18.560 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 194 đồng/lít, không cao hơn 17.061 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, không cao hơn 17.559 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 58 đồng/kg, không cao hơn 13.403 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống

Lúc 6h ngày 15/1, giá dầu WTI đứng ở mức 60,19 USD/thùng, giảm 0,92 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 64,55 USD/thùng, giảm 0,96 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xoa dịu lo ngại về Iran.

Trước đó, giá dầu Brent đã tăng lên mức 66,52 USD/thùng; giá dầu WTI tăng lên mức 62,02 USD/thùng.

Giá dầu tăng do lo ngại nguồn cung từ Iran có thể bị gián đoạn trước khả năng Mỹ tấn công Iran và các hành động trả đũa có thể nhằm vào lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào chiều thứ Tư rằng ông được thông báo số người thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp biểu tình trên toàn quốc tại Iran đang giảm dần và ông tin rằng hiện không có kế hoạch tiến hành các tấn công quy mô lớn.

“Thị trường hiện nghĩ rằng có lẽ sẽ không có một cuộc tấn công nào vào Iran, vì vậy chứng khoán đã tăng và giá dầu giảm rất nhanh”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho biết.

Ngoài ra, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ đều tăng mạnh hơn dự kiến trong tuần trước, khi hoạt động lọc dầu và nhập khẩu tăng mạnh.

Theo EIA, tồn kho dầu thô tăng 3,4 triệu thùng, lên 422,4 triệu thùng trong tuần qua. Tồn kho xăng tăng 9 triệu thùng, lên 251 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 3,6 triệu thùng.

Đà tăng của giá dầu cũng bị hạn chế do Venezuela, một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô.

Hai siêu tàu chở dầu đã rời vùng biển Venezuela vào thứ Hai, mỗi tàu chở khoảng 1,8 triệu thùng dầu thô, có thể là những chuyến hàng đầu tiên trong thỏa thuận cung cấp 50 triệu thùng giữa Venezuela và Mỹ nhằm khôi phục hoạt động xuất khẩu.