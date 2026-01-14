Ngày mai, giá xăng dự báo quay đầu tăng

(VTC News) -

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Bắc cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới bật tăng. Ngày 14/1, giá nhập khẩu xăng RON95 tại Singapore ở mức 72,90 USD/thùng, xăng RON92 ở mức 71,81 USD/thùng, giá dầu hỏa ở mức 81,74 USD/thùng, dầu diesel ở mức 79,93 USD/thùng, tăng khoảng 2-3 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh tăng nhẹ trong kỳ điều hành chiều mai 15/1. Theo đó, giá xăng RON95 có thể tăng khoảng 80 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng khoảng 110 đồng/lít; dầu hỏa tăng khoảng 40 đồng/lít, dầu diesel có thể tăng khoảng 70 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut giảm khoảng 30 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu chiều mai 15/1 dự báo được điều chỉnh tăng. (Ảnh: Minh Đức).

Nếu đúng như dự báo, giá xăng sẽ có phiên tăng đầu tiên của năm 2026 và cũng là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp.

Trước đó, chiều 8/1 - kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026 - giá xăng E5 RON92 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 18.233 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 357 đồng/lít, không cao hơn 18.560 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 194 đồng/lít, không cao hơn 17.061 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, không cao hơn 17.559 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 58 đồng/kg, không cao hơn 13.403 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Mới đây, Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát, nắm chắc tình hình thị trường, không để xảy ra thiếu xăng dầu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bộ cũng đã ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì theo quy chuẩn hiện hành phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng trên toàn quốc. Xăng E5 RON92 tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2030.