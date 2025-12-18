Chicilon Digital Media dừng khai thác kênh truyền thông sân bay

(VTC News) -

Bắt đầu từ tháng 8/2025, Chicilon Digital Media chính thức được cấp phép 4G, tiến tới tích hợp công nghệ NFC và hệ thống giám sát AI, nhằm mang lại hiệu quả quảng cáo có thể đo lường và chuyển đổi. Trước những tiềm năng đột phá này, cùng nhu cầu ngày càng lớn của ngành quảng cáo “điểm chạm tần suất cao – khoảng cách gần – dễ nhìn thấy – dễ đo lường”, kênh truyền thông sân bay bộc lộ nhiều hạn chế.

Giờ đây, nội dung quảng cáo trên hệ thống thiết bị của Chicilon Digital Media đạt được khả năng truyền tải và đồng bộ nhanh chóng, linh hoạt, quy mô lớn. Điều này khó thực hiện được với các bảng biển quảng cáo tại sân bay, vì cần tuân thủ quy trình kiểm duyệt trước khi phát sóng.

Bên cạnh đó, với tính năng Dynamic NFC, các màn hình của Chicilon không chỉ là điểm chạm tương tác, mà còn là nền tảng dữ liệu số. Các đặc điểm về an ninh hàng không hiện tại không đáp ứng được sự phát triển về tính năng công nghệ này mà công ty đang đẩy mạnh trong thời gian tới.

Dynamic NFC mang lại hiệu quả chuyển đổi cao, mở ra giải pháp quảng cáo vượt trội mới.

Đặc trưng của lưu lượng hành khách tại sân bay là “đến nhanh - đi nhanh”, thời gian tập trung tương đối ngắn, cùng với việc xuất hiện quá nhiều thông tin (từ bảng biển quảng cáo cho đến thông tin vận hành hàng không), đặt trong một không gian rộng mở khiến cho hiệu quả quảng cáo kém đi so với các kênh quảng cáo khác cùng hệ sinh thái Chicilon Digital. Từ đó, tỉ lệ lợi tức đầu tư (ROI) giảm đi đáng kể.

Chicilon Digital Media chuyển hướng tập trung sang những nơi mang lại điểm chạm có thể đo lường, thực chứng và chuyển đổi hiệu quả.

Chia sẻ về định hướng này, ông Lê Viết Hải Sơn - CEO Chicilon Digital Media - cho biết: “Quyết định ngừng khai thác kênh truyền thông sân bay là một bước đi chiến lược của Chicilon Digital Media, khi chúng tôi bắt đầu đẩy mạnh các tính năng công nghệ tân tiến.

Hiện tại, kênh sân bay chưa đáp ứng đủ khả năng phát triển đó. 4G, Dynamic NFC và AI Tracking mang lại cho Chicilon lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường, đồng thời cũng là động lực để chúng tôi kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng, và nâng cao vị thế cả ngành DOOH. Chính vì vậy, chúng tôi tái phân bổ sức mạnh này vào những kênh có điểm chạm tốt hơn, mang lại hiệu quả minh bạch, xác thực.

Đây là xu hướng tất yếu đang diễn ra của ngành quảng cáo trên thế giới. Có thể nói, lựa chọn này của Chicilon không phải là rút lui, mà là tiến lên - hướng về tương lai.”

Theo đó, ông Sơn khẳng định mục tiêu tập trung vào những nơi có thể phát triển tối đa công nghệ truyền thông, cho thấy bước chuyển mình từ “kênh hiển thị truyền thống” sang “nền tảng dữ liệu hóa điểm chạm”. Đồng thời, công ty cũng giới thiệu thêm về “Retail BotMedia – Truyền thông bán lẻ thông minh”, hướng đến chuỗi siêu thị và kênh bán lẻ trên toàn quốc. Với mô hình tác động mạnh mẽ vào ba điểm chạm then chốt tác động đến hành vi mua hàng, Retail BotMedia không chỉ giúp thương hiệu hiện diện xuyên suốt hành trình mua sắm mà còn biến mỗi lượt quảng cáo thành cơ hội mang lại giá trị chuyển đổi cao.

Tái phân bổ nguồn lực cho kênh truyền thông bán lẻ đang là chiến lược quan trọng, nhận được nhiều đánh giá tích cực của Chicilon Digital Media.

Như vậy, lựa chọn này của Chicilon Digital Media là một quyết sách mang tính chiến lược, hướng đến các giá trị dài hạn. Nền tảng truyền thông số hóa của Chicilon Digital Media hiện nay bao phủ từ tòa nhà, điểm bán lẻ, cho đến các điểm chạm tương tác trọng điểm. Trong bối cảnh Nhà nước thúc đẩy số hóa ngành OOH truyền thống, Chicilon Digital Media đã và đang xây dựng một hạ tầng truyền thông mới quan trọng của marketing thương hiệu tại Việt Nam, mang lại hiệu quả khoa học hơn, minh bạch và chuyển đổi cao hơn.