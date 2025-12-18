Bệnh nhân nguy kịch vì tự ý ngưng điều trị cường giáp

(VTC News) -

Bệnh nhân T.H.T.T. (nữ, 19 tuổi) được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng, mệt mỏi, nôn ói nhiều. Trước đó, người bệnh có biểu hiện đau bụng âm ỉ kéo dài khoảng 3 ngày nhưng chưa ghi nhận nôn ói.

Về tiền căn, bệnh nhân được chẩn đoán mắc xơ cứng bì khởi phát khoảng 5 năm trước và điều trị bằng Đông y. Ngoài ra, người bệnh có tiền sử cường giáp được phát hiện cách đây 8 năm nhưng đã tự ý ngưng điều trị khoảng 2 năm. Các bệnh lý nền này khiến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trở nên phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong quá trình cấp cứu và điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật do tình trạng tắc ruột. Tuy nhiên, chức năng tuyến giáp của người bệnh chưa được kiểm soát ổn định do đã ngưng điều trị cường giáp trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ trong quá trình gây mê và phẫu thuật.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM).

Việc tự ý ngưng điều trị cường giáp khiến bệnh nhân ở trạng thái nhiễm độc giáp, cùng với tình trạng tắc ruột có thể kích hoạt cơn bão giáp với tỉ lệ tử vong rất cao. Bên cạnh đó, tình trạng nôn ói kéo dài gây rối loạn điện giải, mất nước và suy dinh dưỡng nặng. Xơ cứng bì ở bệnh nhân trẻ cũng góp phần làm tăng nguy cơ kém hấp thu, dẫn đến suy kiệt kéo dài và sụt khoảng 10 kg trong vòng 5 năm.

“Bệnh nhân được ghi nhận trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, suy mòn và teo cơ toàn thân. Trước tình trạng này, bệnh nhân được chỉ định hội chẩn đa chuyên khoa gồm Dinh dưỡng, Nội tiết, Da liễu – Miễn dịch – Dị ứng, Nội Hô hấp và Tai Mũi Họng nhằm tối ưu hóa tình trạng toàn thân, đánh giá đầy đủ các nguy cơ và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc phẫu thuật”, Bác sĩ Phong nói.

BS CKI Lê Thị Hương Thảo, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức cho biết, trong quá trình gây mê và phẫu thuật, việc kiểm soát đường thở gặp nhiều khó khăn do xơ cứng bì, hạn chế há miệng và ngửa cổ, buộc ê-kíp phải tiến hành khai khí quản cấp cứu.

“Ngoài ra, sự phối hợp giữa cường giáp và xơ cứng bì làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, rối loạn huyết động và suy tim trong mổ. Tình trạng xơ hóa phổi tiềm ẩn cũng làm giảm khả năng trao đổi oxy. Đồng thời, xơ cứng da vùng bụng gây nhiều trở ngại trong việc thiết lập phẫu trường, cả trong phẫu thuật nội soi lẫn mổ hở”, Bác sĩ Thảo nhấn mạnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được hội chẩn, theo dõi sát bởi nhiều chuyên khoa nhằm kiểm soát tốt các bệnh lý nền. Người bệnh được hỗ trợ dinh dưỡng qua đường tiêu hóa bằng nước đường và sữa công thức phân tử, đồng thời theo dõi và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp để khắc phục các rối loạn tiêu hóa, trong đó có tiêu chảy.

Sau 5 ngày hậu phẫu, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: tỉnh táo, ăn uống trở lại, vết mổ khô và lành tốt, cho thấy kết quả điều trị bước đầu khả quan.