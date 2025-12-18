Đóng

Phát hiện mới về hành tinh kỳ lạ có thể tồn tại sự sống

(VTC News) -

Hành tinh TRAPPIST-1e nổi lên như một ứng viên sáng giá khi nằm trong vùng sự sống và có tiềm năng sở hữu bầu khí quyển thứ cấp ổn định cùng nước lỏng trên bề mặt.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới